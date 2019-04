Por qué Marlene Favela no pudo asistir al funeral de su papá

Marlene Favela estuvo recientemente como invitada en el programa Montse & Joe, donde recordó uno de los momentos más dificiles de su vida, la muerte de su amado padre Felipe Favela.

La actriz Marlene Favela no pudo asistir al funeral de su progenitor al vivir en otro país. Contó que en junio de 2018 abordó un avión en Los Ángeles a las 11 de la noche con destino a Sidney, Australia, y su padre murió unas horas después.

"Yo me entero 18 horas después cuando aterrizo, fue un trauma horrible porque tampoco llego a enterrarlo. Llegando a Sidney si agarro el próximo vuelo tampoco llego”, comentó.

La bella intérprete explicó que debido al calor que hacía en Durango no pudieron preservar más tiempo el cuerpo de su padre, llegando con su progenitor cuatro días después. "Vi varias llamadas de una primita que era como una hermanita de nosotros muy cercana; yo dije algo pasó, entonces me bloqueé; empecé a llamar a mi hermana y no contestaba, no quiero hablar, me duele todavía”, comentó Marlene Favela a punto de llorar.

A través de Instagram, Marlene despidió a su padre con una tierna publicación, destacando sus cualidades, además de agradecerle por haber estado presente en su boda, una de las fechas más importantes de su vida.