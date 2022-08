Por qué Martha Higareda rechazó SALIR con el actor y cantante Jared Leto

México. La actriz mexicana Martha Higareda es de las más reconocidas y admiradas por su trabajo en la televisión y principalmente en el cine mexicano y alguna vez se negó a salir con Jared Leto.

Martha Higareda, de 38 años de edad y originaria de Villahermosa, Tabasco, contó en una entrevista tiempo atrás que se negó a salir con el vocalista de 30 Seconds to Mars por razones "muy personales".

En varios portales de noticias se comparte que años atrás Leto pretendió una cita con Higareda pero esta no se la dió y son internautas en redes sociales le recuerdan dicho momento.

Jared Leto se convirtió en tendencia en redes sociales cuando Belinda compartió imágenes y un video de sus vacaciones juntos en Italia, por lo que se dice que tienen un romance.

Y debido a esas imágenes es que fans de Martha Higareda recuerdan con sus comentarios que él la habría pretendido a ella algunos años atrás, pero se negó la guapa actriz de películas como No maches Frida.

Foto de Instagram

Y en una entrevista que circula en YouTube, Martha le dice a Yordi Rosado: “Se acerca, se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, pero aclara que no fue en mala onda, sino que respondió de esa manera porque no supo qué decirle.

Pero eso no fue todo, ya que luego en una reunión entre famosos se encontraron nuevamente Martha y Jared: “Mi hermana me decía: ‘Te está buscando’; y yo decía: ¿cómo crees?. Se me acercó y me dijo 'Hi', y yo le contesté Hola, en español", también recuerda Martha.

La actriz de otras películas como Amarte duele también recuerda con Yordi que Jared le empezó a hacer plática, le preguntó dónde vivía y le quiso sacar plática.

Luego el representante de Jared le mandó un mensaje a Martha diciéndole que cuando se encontrara en Los Ángeles le avisara porque Leto quería volver a verla.

“Sí me escribió después y tenía novio, además sin querer me estaba haciendo la difícil, pero no, yo tenía mi vida, mis cosas”, dice también Martha Higareda a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

