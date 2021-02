¿Por qué Martín Fuentes le ocultó a Jacqueline Bracamontes que tenía las cenizas de su hijo?

En junio de 2012 la actriz de telenovelas Jacqueline Bracamontes dio a conocer su primer embarazo y la noticia fue aún más asombrosa, al compartir con sus fans que estaba embarazada de mellizos. Cuando su esposo Martín Fuentes y ella se enteraron que tendrían niño y niña, supieron cuáles serían los nombres para sus bebés. En la semana 34 de gestación comenzó a sufrir contracciones y tuvo que ser hospitalizada para someterse a una cesárea de urgencia, pues algo no estaba bien con sus mellizos. Lamentablemente su hijo había muerto en su vientre tres días antes.

En una reciente entrevista que la ex reina de belleza tuvo con la periodista Rebeka Smyth para el show de televisión "Hoy día" de la cadena hispana Telemundo, contó que la muerte de su hijo Martín la sumió en una fuerte depresión, pero a su vez, tenía que mantenerse fuerte por su primogénita, a quienes sus fans la llaman amorosamente "mini Jacky".

Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba por qué me pasó esto a mí, por qué Diosito se llevó a mi niño, por qué no me lo dejó aquí conmigo.

Jacqueline Bracamontes señaló que estuvo llorando un mes y medio, todos los días sin parar. Tras su nacimiento su hija Jacky estuvo en terapia intensiva. Asimismo resaltó que durante este proceso su esposo Martín Fuentes, piloto mexicano de autos Fórmula 1, fue un gran apoyo. En su duelo tratando de entender por qué había pasado, una persona cercana a ella le aconsejó pensar mejor en el "para qué" pasó.

La también conductora de televisión manifestó que llegó un momento cuando por fin supo el por qué su hijo Martín había venido a este mundo, algo que le dio mucha paz a su alma.

¿Para qué vino? Para salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo, me ayudó el hecho de tener a mi hija Jacky ahí, porque muchas mujeres pierden a su bebé y se quedan sin nada, con las manos vacías.

Jacky Bracamontes no pudo despedirse de su bebé; cuatro años después de su muerte, su esposo Martín Fuentes le confesó que tenía las cenizas de su hijo Martín. "Nunca lo vi porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido tres días antes, Martín sí lo vio, obviamente él estaba ahí viviendo el parto, nunca lo tuve en mis brazos, físicamente nunca me despedí de él, aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas y nunca me dijo", le contó a la periodista Rebeka Smyth.

Ambos tomaron la decisión de esparcir las cenizas de su hijo en el mar, ya que era un lugar que ambos amaban y cuando la oportunidad se da, es el lugar ideal para vacacionar junto a sus preciosas hijas. Antes de esparcir las cenizas, fueron a un ritual: "lloramos los dos otra vez, imagínate después de tantos años".

Sus adorables hijas Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia, tienen un ángel de la guarda quien las protege a todo momento, su hermanito Martín. "Ahora tengo un angelito que cuida a mis cinco hijas y me siento bendecida y afortunada", expresó la actriz de 41 años de edad en una anterior charla con Roger González, para uno de sus programas en YouTube.