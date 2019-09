Por qué Marysol Sosa aseguró que José José estaba secuestrado

José José estuvo supuestamente incomunicado y aislado del resto de su familia, de acuerdo con unas declaraciones que hizo Marysol Sosa, hija mayor del cantante, unos días antes de la muerte de "El Príncipe de la Canción". Ante esta situación tanto ella como su hermano José Joel emprendieron acción legan en contra de su hermana menor Sarita, fruto del matrimonio de José José con Sara Salazar.

Ante los medios de comunicación, Marysol Sosa comentó: "Sí, no hemos estado nosotros de brazos cruzados como comprenderán, la nostalgia y la preocupación crecen cada día más al no saber cómo está mi papá, habiéndose ido como se fue, en un estado frágil".

"De ningún modo han podido hablar con José José, ya que incluso le han enviado mensajes, pero no existe ninguna clase de respuesta, desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, aseguró.

En aquel día, Marysol Sosa resaltó que desde que su papá fue llevado a Miami, Florida con su esposa Sara Salazar y su hija Sarita, no recibió noticias sobre el estado de salud de su padre.

Me preocupa porque como seres humanos podemos ser muy feos, muy perversos me atrevo a decirlo y el no tener yo respuesta de mi ser querido, no me place, no me gusta, me preocupa mucho.

"Hemos hecho lo que tenemos que hacer pero no voy a dar más detalle, si se fue por decisión propia, pero les hablo que con días anteriores no sé qué le metió esta niña en la cabeza personalmente, pero tuve la oportunidad de decirle en su cara, sabes, de decirle, sabes que, me da mucha tristeza, no sé quién eres, que tristeza me da esto y pues ahora si que sobre tu cabeza mi reina, bendiciones y hasta luego”.

Días antes de la muerte de José José, su hija Marysol Sosa compartió una nostálgica fotografía en Instagram, con el siguiente mensaje:

Pronto volveremos a remar juntos por la vida, estoy segura que Jesús tiene grandes planes para ti, papá. Te amo.

Hasta el momento Marysol Sosa no ha manifestado algunas palabras por la muerte de su padre.