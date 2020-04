¿Por qué Montserrat Oliver pensó tener Coronavirus (COVID-19)?

Montserrat Oliver contó a través una transmisión en vivo en su canal de YouTube, haber vivido momentos de angustia mientras esperaba el diagnóstico de sus doctores, para saber qué enfemerdad tenía y que en un momento, llegó a pensar que estaba infectada con el Coronavirus (COVID-19). "El 3 de enero me enfermé de una gripa muy fuerte, me dio mucha calentura, tos seca, todas esas cosas y nadie sabía qué era, no sabíamos ni del coronavirus, igual ni era, igual y sí fue, y ni cuenta me di, estaba muy enferma y no se me quitaba".

La conductora de televisión Montserrat Oliver señaló que los malestares se le quitaban por cuatro días y posteriormente se volvía a sentir mal, "se me quitaba y regresé a sentirme congestionada, con dolor de cabeza, escalofríos y dije 'ya estoy harta de esto, hágame análisis' y resulta que tengo una bacteria".

Ante esto debe someterse a un tratamiento con un medicamento bastante fuerte, mismo que se aplica en su hogar.

De la única manera en que me la pueden quitar es con un antibiótico muy fuerte en la vena, pero no me podían meter a los hospitales por el coronavirus, viene un enfermero todos los días, durante ocho días, a ponerme en la vena la inyección con el antibiótico.

Los médicos le dijeron a la también modelo, que la bacteria la pudo contraer por el aire acondicionado de los aviones.

También te puede interesar:

Consejos sobre coronavirus: forma correcta de retirarte los guantes

Cuántos casos de coronavirus hay en México

Consejos sobre coronavirus: ¿el cubreboca evitará que me contagie de coronavirus?