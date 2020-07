¿Por qué Myriam Montemayor no estará en el nuevo reencuentro de la primera generación de La Academia?

Varios de los integrantes de la primera generación de La Academia realizarán un show live streaming. El concierto que lleva por nombre "Juntos desde casa" se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio, a través de la plataforma neerme.tv y los boletos los puedes adquirir en 1g.boletia.com.

Myriam Montemayor no formará parte de este nuevo reencuentro de la primera generación de La Academia, "Juntos desde casa". Hace unos días Myriam contó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, los motivos por los cuales no forma parte de este show, entre estos porque tiene sus propios proyectos. "Me invitaron, pero no podré estar como solista que soy, además algunos de mis excompañeros tampoco estarán, pues de los 14 solo van ocho". Los ex académicos que llevarán a cabo este show live streaming son:

José Antonio.

María Inés.

Antonia Salazar, "Toñita".

Raúl Sandoval.

Estrella Veloz.

Laura Caro.

Wendolee Ayala.

Miguel Ángel.

Otro de los motivos por los que Myriam Montemayor no estará en el show "Juntos desde casa", es por los problemas que ha tenido con Toñita anteriormente. "Independientemente, con mis demás compañeros tengo una bonita relación y les deseo que les vaya muy bien, yo tengo mi concierto virtual el 12 de septiembre, un concierto virtual que voy hacer con mariachi".

Cabe mencionar que este reencuentro estaba planeando en un principio para realizarse de manera presencial, pero debido a la pandemia se cambió el formato a live streaming. Raúl Sandoval contó en una entrevista para el programa antes mencionado, que se hizo un chat con los 14 integrantes de la primera generación, para plantear la idea de este reencuentro, sin embargo, algunos de los seis integrantes que no forman parte simplemente se "salieron" del chat. Myriam Montemayor fue una de ellas.

Raúl Sandoval tachó de mentirosa a Myriam Montemayor, señalando que varias de las cosas que dijo en la entrevista con De Primera Mano, no eran ciertas. "A mí no me gusta meterme pero Toñita es la única a la que le gusta darle guerra a la gente y querer hacer justicia. Las cosas no son así como las dijo y nomás con eso te digo todo. No me voy a meter a dar explicaciones, pero creo que se está apoyando en datos y cosas que nomás le benefician".

Asimismo el cantante manifestó que algunos de los otros integrantes que no estarán en "Juntos desde casa" (Yahir, Nadia, Victor, José Antonio y Héctor), tenían un contrato de por medio que no les permitía participar. "La unica condición que se puso para poder hacer este reencuentro, todos valemos igual y hay unos que no toleran eso".

Hace unos años se llevó a cabo el concierto de reencuentro "Primera Generación", con motivo de sus 15 años, llevándose a cabo un magno concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En aquella ocasión no participaron Nadia y Yahir. Durante este encuentro surgieron fuertes problemas entre Myriam y Toñita.

Myriam Montemayor exigía mejor trato, ya que ella había sido la ganadora de la primera generación de La Academia. Pedía ser ella quien cerrará el concierto y no otro de sus compañeros. Toñita le dijo en varias ocasiones que estaban celebrando los 15 años de la primera generación, no su triunfo ocurrido hace 15 años. En redes sociales han protagonizado desde entonces varias peleas, diciéndose de todo.

