¿Por qué Natalia Téllez rezó para que su mamá muriera? Llegó a pensar: "soy la peor persona"

Esta revelación hizo llorar a las demás conductoras de "Netas Divinas" . Galilea Montijo comentó, "si es un amor tan adulto que con ese dolor aprendes a vivir y a soltar a tus seres queridos y amados, por eso esta parte que te digo que a mí me reconforta saber que un día nos vamos a volver a encontrar".

"Yo cuando la vi, decía, es que como todo en mí, como reconciliar, que alguien se vaya, como que lo liberas de amor, como que no te pertenecen, pero siento que hay procesos muy dolorosos".

Como ejemplo de pérdidas y grandes miedos, contó haber visto una película llamada "Un monstruo viene a verme", la cual la hizo llorar mucho. La historia trata de un niño cuya madre está enferma de cáncer. Un monstruo lo visita y el niño le dice: "vas a tener que hacer algo mucho más cabrón para que me asustes, mi mamá se está muriendo".

Natalia Téllez, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Paola Rojas y Daniela Magun, estuvieron conversando en la reciente emisión de "Netas Divinas" , sobre las pérdidas y miedos más grandes . La ex conductora del matutino "Hoy", habló sobre la muerte de su mamá, así como el sufrimiento por el que atravesó en sus últimos momentos antes su batalla contra el cáncer.

