¿Por qué Paco Malgesto no permitía a Flor Silvestre ver a sus hijos Francisco y Marcela Rubiales?

Flor Silvestre tiene muchas historias para contar, como aquel primer beso que le dio Antonio Aguilar en unas caballerizas. Pero no todas las historias de Guillermina Jiménez Chabolla on bellas, también tiene vivencias que le causaron mucho dolor, una estas, cuando su entonces esposo Paco Malgesto no le permitía ver a sus hijos.

Pero antes de compartir esto, nombremos a todos los hijos de Flor Silvestre:

Dalia Inés Nieto (cantante y bailarina), su primogénita. Fruto de su primer matrimonio con Andrés Nieto.

Francisco Rubiales (trabaja en doblaje, subtitulaje y edición de video), y Marcela Rubiales (cantante y actriz de cine, teatro y televisión). Hijos que tuvo durante su matrimonio con Paco Malgesto.

Antonio Jr. y Pepe Aguilar (ambos cantantes). Hijos que tuvo con el también cantante Antonio Aguilar, "El Charro de México".

Flor Silvestre y Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto, se conocieron en 1950 al trabajar juntos en una obra de teatro. Fue en 1953 cuando contrajeron matrimonio. Paco Malgesto era un reconocido locutor y cronista taurino. Posteriormente llegó a convertirse en un aclamado presentador y pionero de la televisión mexicana.

¿Por qué se divorciaron Paco Malgesto y Flor Silvestre? Supuestamente la cantante y actriz Guillermina Jiménez Chabolla descubrió una infidelidad del conductor de televisión, lo que llevaría a su separación. El proceso de divorcio comenzó en 1958. Hace varios años Flor Silvestre recordó su divorcio de Paco Malgesto como al "muy desagradable, no me gustaría volverlo a pasar porque fue una cosa muy triste. En aquel entonces hubo un periodista muy amarillista que empezó con los comentarios y fotografías".

La situación se volvió aún más dolorosa para Flor Silvestre, cuando su ex esposo Paco Malgesto no quiso compartir la patria potestad de sus hijos Francisco y Marcela Rubiales, prohibiéndole volver a verlos. La cantante buscó la manera de poder ver y comunicarse con sus hijos a escondidas del conductor de televisión. En una entrevista años atrás, Guillermina Jiménez Chabolla contó que su esposo Antonio Aguilar quiso a sus hijos Francisco y Marcela, como suyos:

Fue muy difícil para mí a pesar de que nunca los dejé de ver, pero afortunadamente ahora todos somos una familia, mi marido los quiere como a Pepe y Toño.

Flor Silvestre junto a su familia en el rancho El Soyate, en su celebración por sus 90 años de vida. Foto: Instagram @majo_aguilar

Paco Malgesto murió el 22 de junio de 1978. Aunque no se saben los verdaderos motivos del divorcio de Flor Silvestre y Paco Malgesto, al parecer, la cantante habría sufrido de violencia doméstica. En una publicación de El Heraldo de Brownsville, Texas (con fecha del 3 de julio de 1958), se escribió un pequeño artículo periodístico que titularon: "Un aplazamiento del divorcio de Malgesto y Flor Silvestre". En uno de los párrafos dice:

La demanda en cuestión estaba acompañada de un certificado médico, donde se daba fe de las lesiones que se alegaba causó Paco Malgesto a su esposa, según del dicho de esta que rindió ante el Agente del Ministerio Público de la 13 Delegación de Policía.

