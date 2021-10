¿Por qué Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, se sintió traicionado por Mario Bezares? (VIDEO)

El conductor de televisión Paul Stanley, quien forma parte del elenco del programa "Hoy" de Televisa, estuvo en el programa "La Saga" de Adela Micha, donde dio a conocer una traición de parte de Mario Bezares, quien fuera por muchos años el patiño de su papá Paco Stanley.

Contó que durante el funeral de su padre, Mario Bezares se acercó a él para manifestarle todo su apoyo y que estaría incondicionalmente para lo que necesitara, sin embargo, no fue así. "En el velorio de mi jefe me dijo: 'lo que necesites', me dio un teléfono falso y nunca supe ya de él".

Cuando el humorista, actor y conductor de televisión Paco Stanley fue asesinado, su hijo Paul Stanley estaba en la adolescencia y no tenía una buena relación con sus hermanos. Ante esto sintió que podía apoyarse en Mario Bezares.

"Me dio otro teléfono que no era y la neta yo en ese momento, le marcaba y todo porque con mis hermanos no tenía relación, ahorita ya me llevo muy bien con ellos y todo muy chido, entonces, como que son cosas que no te sacas de la cabeza".

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 a las afueras de un restaurante llamado "El Charco de las Ranas", en la Ciudad de México. Mario Bezares y Paola Durante fueron acusados de ser los autores intelectuales del homicidio, permaneciendo un tiempo en prisión, hasta que un juez los absolvió de toda culpa.

Adela Micha le preguntó a Paul Stanley si creía que Mario Bezares, estuvo involucrado en la muerte de su papá: "como no hay realmente una prueba contundente no podría decir, se habló de tanto".

Paola Durante y Mario Bezares planean una serie donde contaran lo que vivieron con Paco Stanley. Al respecto Paul externó: "lo que sí me molesta y no nada más a mí, también a mis hermanos, es que quieran lucrar con la imagen de mi papá y querer hacer una serie y todo eso".

En dicha serie contarían cómo fue trabajar con Paco Stanley en los programas de televisión, así como lo que vivieron tras ser arrestados, acusados de ser los autores intelectuales de su asesinato.