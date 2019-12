Por qué Pedro Fernández salió de Hasta el fin del mundo

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa protagonizaron hace unos años la telenovela "Hasta el fin del mundo" producida por Nicandro Díaz. Gran sorpresa causó la producción en los televidentes al cambiar el protagonista; de un momento a otro Pedro (quien interpretaba a "Chava" Cruz) fue cambiado por el actor David Zepeda.

Marjorie de Sousa estuvo de invitada en el programa "En casa de Mara" de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde contó que al día de hoy sigue sin saber el por qué Pedro Fernández salió de la telenovela. "Cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo".

Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja, nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue, en serio nunca supimos.

En aquel entonces mucho se decía que Pedro Fernández tuvo que salir de "Hasta el fin del mundo" ante los fuertes celos que su esposa sentía por la actriz Marjorie de Sousa, con quien el cantante protagonizó muchas escenas de besos.

Ante esto la ex pareja de Julián Gil mencionó: "no pasó eso, ella (la esposa de Pedro) fue superlinda también, sus hijas siempre estaban en los llamados, a lo mejor fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar".

Cuando Pedro Fernández salió de la historia, a Marjorie de Sousa le costó un poco acostumbrarse a David Zepeda en el personaje de "Chava" Cruz.

Gracias a Dios nos fue muy bien luego también porque entró David y ahí teníamos todos mucho temor, era una novela estelar.

"Y son muy diferentes los dos, o sea cada uno tiene magia porque la verdad es que Pedro tiene un carisma increíble, David la gente lo ama también y eran muy diferentes y yo creo que hasta eso gustó", resaltó la actriz a Mara Patricia Castañeda.