¿Por qué Pedro Sola no soporta al youtuber Alex Montiel, conocido como "El escorpión dorado"?

En una de las recientes emisiones del programa "Ventaneando" de TV Azteca, estuvo como invitado en el foro el youtuber mexicano Alex Montiel, mejor conocido como "El Escorpión Dorado". Durante la entrevista en vivo que duró varios minutos, el conductor de televisión Pedro Sola mostró su desagrado hacia este conocido personaje de internet, motivo por el cual recibió muchas críticas e inspiró varios memes con las expresiones que estuvo haciendo.

Ante esto, varias personas se preguntan: ¿por qué Pedro Sola no soporta a "El Escorpión Dorado"? En sus redes sociales, Alex Montiel publicó un video donde habló de su visita a "Ventaneando" y sobre los desaires que le hizo el "Tío Pedrito".

El youtuber ha ganado gran popularidad por su programa "Al volante", donde invita a los famosos a dar un paseo por las calles de la Ciudad de México, mientras hablan de muchas cosas y hacen sorprendentes revelaciones.

Alex Montiel expresó su felicidad por haber sido invitado al foro de "Ventaneando", para hablar sobre sus proyectos y además, le dieron la libertad de asistir a la entrevista caracterizado como su personaje "El Escorpión Dorado".

Contó que antes de la entrevista, pasó a saludar a todos los conductores y en ese momento, Pedro Sola le dijo que su personaje le desagradaba. "Pasé a saludar en un corte comercial y Pedrito dijo lo siguiente: 'su personaje no me cae bien, tú como persona me caes perfecto, el personaje me caga'".

El también comediante, periodista y actor de doblaje, cree que la enemistad de Pedro Sola con "El Escorpión Dorado", se debe por unos comentarios que hizo Daniel Bisogno, cuando estuvo en su programa "Al volante".

"Daniel, si en televisión dice lo que dice y le vale, en internet y en un lugar donde es libre, con la irreverencia del Escorpión, dijo lo que dijo, y todo mundo replicó la nota de cómo se había expresado Daniel de Pedrito, pero yo no dije nada".

En ese caso, mencionó Alex Montiel, el "Tío Pedrito" debería molestarse con Daniel y no con él. "En algún sentido Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó, supongo por las cosas que contestó Daniel, pero entre las patas me llevo a mí y ni modo que se pelee con Daniel, sí es sorprendente esa actitud que tiene conmigo".

En el video que compartió, mencionó tener una muy buena relación con los demás conductores de "Ventaneando".

"Está Chapoy, la jefaza, la que me invitó; Daniel Bisogno, con quien me llevó increíble, es un tipazo; Linet Puente, con quien he compartido, no sé cuántos viajes por el mundo, gran amiga de viaje, y Ricardo, que siempre fue como hola y adiós, nunca fuimos compas, pero siempre hubo saludos, todo chido con él".