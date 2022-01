¿Por qué Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel "El Temerario", dejó a sus "balas de plata"?

"Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo, en un beso eterno, bebamos nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal", dice una parte del tema musical "Paraíso terrenal", el cual fuera uno de los grandes éxitos de la recordada agrupación musical Priscila y sus balas de plata, a la cual pertenecía la hermosa cantante Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel, integrante de Los Temerarios.

Priscila y sus balas de plata tuvieron sus inicios a mediados de la década de los 90's; fueron una de las agrupaciones más exitosas de la música grupera, una de las favoritas del público.

El grupo también estuvo conformado por los hermanos de Priscila Camacho Segura (nombre verdadero de la cantante), Tirzo y Ursula Sol, estando bajo la tutela creativa de su padre, el reconocido compositor Tirzo Paiz. Tras 16 años de trayectoria, la agrupación se desintegró.

En una entrevista que tuvo con Blanca Martínez, "La Chicuela", Priscila Ángel contó por qué tomó la decisión de dejar a sus "balas de plata".

Cuando aún estaba en el grupo, le pidió a su papá grabar un álbum de música católica, el cual fue titulado "Alabando a Jesús y María", un proyecto muy especial que llevó a cabo a manera personal, al ser una mujer de mucha fe, algo que le enseñó su mamá.

Posteriormente, alguien se enteró de aquel álbum que grabó y recibió una invitación a cantar a un congreso católico llamado "Mujeres de fe" en Los Ángeles, California. A partir de ese momento, la intérprete tuvo un cambio de vida.

Fue un cambio, no de género musical, fue un cambio de vida, de esa forma, Dios a todos nos llama de una u otra forma y con esa no pude decir que no.

¿Debía dejar Priscila y sus balas de platas? La preguntaba que se plateaba Priscila Ángel

Con un poco de dudas asistió al congreso acompañada de su esposo e hijos: "quedé feliz, me encantó, empecé a involucrarme más, siempre he sido católica, a partir de esto vino un replantearme: '¿qué quiero hacer de aquí en adelante con mi vida, mi trabajo, mi familia'".

Priscila tuvo mucho conflicto personal con la invitación al congreso antes mencionado, pues sentía que luego de cantar ahí, las cosas ya no serían igual al estar en Priscila y sus balas de plata.

Un día, estando en la iglesia, habló con Dios mediante la oración y le pidió una señal: "Dios mío, ¿dónde me quieres? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi grupo?". Al escuchar al coro de la iglesia, recibió la respuesta que buscaba. "Para mí esa fue la señal, lo sentí en mi corazón, empecé a llorar, dije que 'sí' y no me arrepiento".

Luego de decidir enfocar su carrera en la música católica, comenzó lo más difícil: platicar con el grupo, "terminar el ciclo, fue bastante doloroso, no fue nada fácil, pero considero que Dios a cada uno nos tiene algo preparado, se necesita mucha fe, mucha valentía para decir 'si' en el momento que hay que hacerlo".

Priscila Ángel reiteró no arrepentirse de la decisión tomaba: "fue un cambio para mí en lo personal, en mi matrimonio, en mi familia, estamos felices, yo estoy feliz".

Hoy, Priscila tiene 20 años casada con Gustavo Ángel; fruto de su amor tienen tres hijos: Sara, Gustavo Jr y Alex. Además, es una reconocida cantautora católica.