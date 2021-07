¿Por qué Raquel Bigorra asegura que "Ventaneando" y Daniel Bisogno la usaron como cortina de humo?

La cantante cubana Raquel Bigorra tuvo recientemente una entrevista en el programa "Chisme no like" con Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde hizo fuertes señalamientos en contra del conductor de televisión Daniel Bisogno, quien forma parte del show vespertino "Ventaneando" de TV Azteca. La también actriz aseguró que "El Muñeco" y el programa de espectáculos llevaron a cabo una "guerra sucia" en su contra para desprestigiarla y usarla como cortina de humo.

Fue en el 2019 cuando Pati Chapoy aseguró en "Ventaneando" que Raquel Bigorra había vendido información sobre el divorcio de Daniel Bisogno, así como otras de sus intimidades a la revista TVNotas, cosas que aparentemente solo sabían la cubana y su esposo Alejandro Gavira, quienes eran sus mejores amigos y compadres.

En aquel entonces además de darse a conocer ciertos detalles de su divorcio de Cristina Riva Palacio, salieron a la luz pública unas fotografías de Daniel Bisogno besándose con un supuesto novio en un bar de la CDMX.

Leer más: Las imágenes de Chyno Miranda que nos partieron el corazón; narra su lucha y la encefalitis que tuvo

Raquel Bigorra aseguró que "Ventaneando" la usó de cortina de humo e inventó que ella había vendido la información del divorcio de Daniel Bisogno a la revista de espectáculos antes mencionada, para desviar la atención con respecto a las fotos que se habían dado a conocer, las cuales revelarían las verdaderas preferencias sexuales del conductor de televisión.

En el programa "Chisme no like", Raquel Bigorra comentó al respecto: "fue muy fuerte porque la campaña mediática no fue ni un día ni dos, era diario y claro, el resto de los programas también retomó la historia, era muy atractiva, como una telenovela: los amigos y compadres perfectos, la comadre quien parecía ser buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona".

La cantante originaria de La Habana, Cuba, manifestó que la urgencia de "Ventaneando" de "tapas" la homosexualidad de Daniel Bisogno, "era porque nunca se ha reconocido".

"En lugar de señalarlo yo le decía a mi esposo: 'si lo señalan, más tiempo se tardará en reconocerse como persona y aceptarse'. Imagino que fue muy fuerte para él sobre todo después de cómo se ha expresado de la comunidad gay y lo que decía, cuando lo cacharon pues bueno, volvió toda la historia, me echa la culpa a mí, la mala del cuento yo".

Yo no me di cuenta qué fue un show mediático, yo estaba en shock, yo no me di cuenta qué era para taparle el ojo al macho.

Leer más: ¿De qué trata "Superstar" de SHINee, la canción principal de su nuevo EP japonés?

Raquel Bigorra dijo que un querido amigo suyo le confirmó que todo eso se trató de una cortina de humo. "Yo no podía ver que era para no dar una explicación de lo otro, que tampoco tiene que dar una explicación; dices: 'sí, me gustan los hombres' y ¿cuál es el problema? No pasa nada".