¿Por qué Raúl Magaña corrió a Mariana Echeverría del show de televisión "Se vale"?

"Se vale" es uno de los programas de variedades más recordados de la televisión mexicana; inicio sus transmisiones en enero de 2017. Sus primeros conductores fueron Raúl Magaña, Cecilia Galliano, Tony Balardi y René Quiróz; dos años después Mariana Echeverría se unió al elenco de este show de Televisa, el cual fue producido por Alexis Núñez Oliva y Mercedes Fernández.

Al parecer Mariana Echeverría nunca fue del agrado de Raúl Magaña, quien fue uno de los presentadores estelares de "Se vale". Recientemente la conductora de televisión y esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero de las Águilas del América), estuvo en el show de Unicable "Faisy Nights", que conducen Faisy y Michelle Rodríguez, donde reveló que Raúl Magaña la corrió.

Durante una dinámica junto a la actriz Bárbara Torres, a Mariana Echeverría se le pidió: "confiesa algún secreto de tu carrera", a lo que ella respondió: "Raúl Magaña me corrió de 'Se vale'".

Cuando Faisy le preguntó por el motivo, Mariana dijo: "creo que no me quería tanto porque, creo que le robaba mucho cuadro...pero sin querer". Fue el 29 de diciembre de 2012 cuando se llevó a cabo el último programa de "Se vale", terminando con los conductores Raúl Magaña, Tania Riquenes, Ilse Ikeda y Brigitte Salmón.

Anteriormente en el canal de YouTube de Faisy, Mariana Echeverría contó cómo fue su audición para "Se vale", al que habían asistido 56 aspirantes. "Yo no sabía conducir, no había hecho nada, yo era como la 20 y yo dejaba pasar a todas, era turno 22, porque no me aprendía lo que tenía que decir y yo fui la 56, la última, me esperé hasta el último, iba en tenis y todas iban en guapísimas".

Entre los proyectos más recientes de Mariana Echeverría, formó parte de la llamada "Familia disfuncional" del programa "Me caigo de risa".

