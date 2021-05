¿Por qué Raúl Velasco regañó y humilló a Jorge Muñiz en el programa "Siempre en Domingo"?

Fueron muchas las celebridades que tuvieron el privilegio de debutar o presentarse en el programa "Siempre en Domingo" que conducía Raúl Velasco, considerado una de las personalidades más emblemáticas de la televisión mexicana. Así como el presentador de TV daba la patadita de la buena suerte a nuevos talentos de la música, también le dio sus buenas regañadas en plena transmisión en vivo a varios, entre ellos al cantante mexicano Jorge Muñiz.

En el show de televisión "Siempre en Domingo" se llevaba a cabo un programa especial con finalistas del Festival OTI de la Canción. Durante su presentación musical el también actor y conductor de televisión Jorge Muñiz, hijo del cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, hizo playback lo que provocó la molestia de Raúl Velasco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando "Coque" Muñiz terminó su número musical, Raúl Velasco aún estando al aire se acercó a él y en televisión nacional y en el horario estelar dominical, le dio una buena regañada por hacer playback.

Me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival y se lo digo al público, hizo playback, no hizo una canción en vivo.

Leer más: Así fue el momento cuando Beyoncé conoció a Selena Quintanilla en un mall en Houston, Texas

Durante el regaño de Raúl Velasco a Jorge Muñiz en "Siempre en Domingo", el conductor de televisión le dijo al cantante que al no usar su voz durante su presentación, no le permitía competir con igualdad con los demás competidores.

"Por lo consiguiente me permito como miembro del comité organizador enviar una sanción a la compañía RCA por usar métodos que no son lícitos dentro del festival y ponerse así en desventaja con todos los demás artistas, porque te están dando un privilegio que no le debemos de dar a nadie por mucho cariño que le tengamos, hago la aclaración Jorge, lo quiero hacer al aire porque debes de cantar con tu voz, con tus nervios y en las circunstancias en que debes de competir con todos los demás".

Tras el regaño de Raúl Velasco, Jorge Muñiz trató de enmendar la bochornosa situación en televisión nacional, manifestando que cuando se trataba de un programa con la calidad de "Siempre en Domingo", se hacía uso del playback.

Leer más: Así se defendió Bárbara de Regil tras las críticas por como trata a su mamá: "somos mejores amigas"

Además aclaró que cuando participó en el Festival OTI de la Canción, si lo hizo cantando con su voz y no con playback.

Posteriormente Raúl Velasco comentó ante las cámaras de su programa "Siempre en Domingo", haber recibido críticas la humillación que le dio a Jorge Muñiz estando al aire. Confesó haberle pedido una disculpa a su papá Marco Antonio Muñiz, con quien tenía una gran amistad, asimismo se disculpó con el mismo Jorge.