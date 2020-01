¿Por qué Ricky Martin pide la renuncia de Wanda Vázquez?

Ricky Martin hizo uso de sus redes sociales, donde tiene millones y millones de seguidores, para enviarle un mensaje a la Gobernadora de Puerto Rico, su tierra natal: "Gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de consciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia, fuera Wanda".

Las palabras de Ricky Martin para Wanda Vázquez surgen luego que culminara la manifestación convocada por el artista René Pérez y el beisbolista Yadier Molina, en la que marcharon desde el Capitolio hasta La Fortaleza (en Puerto Rico). "A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros".

El astro boricua señaló que voluntarios, el tercer sector y la empresa privada está haciendo el trabajo que ella "está obligada a hacer".

Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico, hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso, sin un techo, sin estabilidad porque nada avanza, nada se concreta.

Lo anterior mencionada por el cantante, es en relación a la respuesta y las ayudas a los damnificados del suroeste de Puerto Rico después del terremoto en la isla el pasado martes 7 de enero.

"Los campamentos (para damnificados) siguen ahí, los alcaldes siguen ahí, la gente sigue sin un techo, durmiendo en el piso y para colmo usted hoy convoca a los medios para que la acompañen y le tiren fotos con los damnificados, pero los medios no le pueden hacer ningún tipo de pregunta. ¿Cómo usted pretende que nosotros vamos a reaccionar si lo único que nosotros queremos es transparencia e información? tenemos preguntas, ¿quién nos las va a contestar? pues usted", agregó Ricky Martin en su mensaje a Wanda Vázquez.

El pasado fin de semana se descubrió en Ponce, municipio de Puerto Rico, un almacén lleno de suministros no distribuidos durante la emergencia de los terremotos, situación que ha causado gran indignación, Ante esto, miles de puertorriqueños han salido a las calles, consecutivamente, para exigirle la renuncia a la gobernadora y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Ricky Martin manifestó:

Pero le tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones, y estoy seguro que el pueblo se revelara más que nunca.

"Lamentablemente, de la forma que yo pienso, no existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir. Pero, tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro, seguro, que el pueblo se revelará más que nunca".