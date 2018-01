¿Por qué Rommel abandonó el programa Exatlón México?

El clavadista Rommel Pacheco decidió abandonar el programa "Exatlón México" para comenzar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Este gran viaje que he venido a hacer al Exatlón ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido a lo largo de mi vida: tener que estar en condiciones extremas, realizando deporte, comiendo lo mínimo en contraste a tener a veces demasiado, es algo que me llevaré para toda la vida", expresó el deportista luego de anunciarse su salida.

Al público que lo seguía pidió que lo entendieran y agradeció a quienes lo apoyaron durante su participación en el concurso.

"Es un gran compromiso que recae en mis hombros porque represento a millones de mexicanos. Inicio el año con series mundiales que son importantes para mí y que requieren de preparación", añadió.

A pesar que era uno de los favoritos en la competencia el deportista dio las gracias a sus seguidores donde agradeció todo el cariño y apoyo revelando que seguirá adelante para cumplir más metas.

"Agradezco a todos por su cariño y apoyo en @exatlonmx Seguiré dando lo mejor de mí por México y por todos ustedes Muchas gracias.

Cabe mencionar que hace unos meses el clavadista se encontraba enamorado de la cantante Belinda quien había finalizado en ese entonces su relación con el ilusionista Criss Angel, Rommel, incluso utilizo sus redes sociales para hacerle saber a Belinda que estaba interesada en ella, aunque la intérprete de "Bella traición" jamás respondió".

