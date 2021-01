¿Por qué Scarlett Johansson no aparecerá en las posibles secuelas de Black Widow?

El emblemático personaje de Black Widow, personificado por la actriz, Scarlett Johansson, tiene una gran oportunidad de tener su propia película en solitario, justo como ha sucedido con diversos personajes del universo de Marvel, no obstante, el panorama de esta posible producción no parece cumplir con las expectativas de los fans.

Desde hace tiempo se conocen los planes de por lo menos una secuela de Black Widow, sin embargo, We Got Covered, (una de las fuentes más confiables cuando se trata de Marvel), reveló que esta se realizarían sin las participación de Natasha Romanoff, quien perdió la vida en el filme "Avengers: Endgame", luego de sacrificarse por la gema del alma y destruir así a Thanos.

Como se ha visto en diversos trailers, Black Widow no es una resurrección, sino que representa un viaje al pasado en el que vemos al personaje interpretado por Scarlett Johansson, regresar a su país natal para reencontrarse con su hermana y viejos amigos, mientras tiene que huir debido a lo sucedido en "Civil War".

En dicha historia, el personaje de Yelena Belova, interpretado por Florecen Pugh, entra en acción como una agente de los cómic quien fue entrenada junto a Black Widow, siendo la elegida para continuar con el gran legado de Scarlett Johansson el las producciones venideras del MCU.

Aunque la línea temporal del MCU no es lineal, pues se puede mover entre pasado, presente, fututo, así como la existencia de un multiverso, se da a entender que ningún personaje muere realmente, pues existe la posibilidad de que este se encuentre con vida en otra línea temporal, tal como ha sucedido en otras películas, pero tal parece que el tiempo de Johansson ha terminado.

La directora de la película, Cate Shortland, confirmó que el futuro del increíble personaje de Black Widow está en manos de Florence Pugh. Cabe mencionar que dicha actriz estuvo nominada al Óscar por las películas "Midsommar" y "Little Women", por lo que no podemos más que esperar una magnífica actuación por parte de la inglesa.

Recoremos que otros personajes también han sido reemplazados en el MCU, tal es el caso de Hawkeye quien fue remplazado por Kate Bishop; Captain America le pasó su escudo a Falcon, mientras Winter Soldier y WandaVision apuntan a que Mónica Rambeau podría ser la siguiente Captain Marvel después de Brie Larson.

Los rumores más recientes indican que ya no habrá más vida para la Black Widow de Scarlett Johansson, no obstante eso no quita la posibilidad de verla de nuevo representar a Natasha Romanoff en algún cameo de las películas que están por venir de la exitosa franquicia.