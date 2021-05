¿Por qué Shownu, integrante de MONSTA X, no participará en las promociones de "One of a Kind"?

Será el próximo 1 de junio cuando MONSTA X lleve a cabo su nuevo comeback; la agrupación de K-Pop lanzará su nuevo mini álbum "One of a Kind". Hasta el momento los Idols no han dado a conocer más detalles de esta nueva producción musical que mantiene a Monbebe con mucho entusiasmo, sin embargo, se ha dado a conocer que el cantante surcoreano Shownu no participará en las actividades de promoción para este comeback.

Starship Entertainment, agencia surcoreana que lanzó y representa a la boy band MONSTA X, informó al fandom que por cuestiones de salud de Shownu, no podrá estar junto a sus amigos y compañeros en las promociones para el nuevo mini álbum "One of a Kind".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con un comunicado de Starship Entertainment, en julio de 2020 Shownu fue diagnosticado con desprendimiento de retina izquierda, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia tras el diagnóstico del especialista.

Leer más: ¿Cuándo vendrá BTS a México? ¿Tenían contemplado al ARMY mexicano en el Map of the Soul Tour?

Dicha cirugía resultó exitosa y desde julio del año pasado, el integrante de MONSTA X ha estado revisando sus ojos con regularidad para evitar una recurrencia, "ya que la afección médica no es fácil de curar por completo".

Recientemente Shownu sintió molestias en el ojo, debido a la exposición excesiva a luces brillantes mientras se preparaba para el próximo álbum de MONSTA X. Inmediatamente visitó el hospital para un examen y recibió el tratamiento médico adecuado.

Los estudios médicos señalaron que este malestar que tuvo el cantante de 28 años de edad y originario del distrito Dobong-gu en Seúl, Corea del Sur, fue causado por el líquido subretiniano y la vitreorretinopatía proliferativa (PVR), como una complicación del desprendimiento de retina, "y se le recomendó a Shownu que se tomara un tiempo".

Starship Entertainment manifestó que su prioridad es la salud de sus artistas y luego de una charla con los integrantes de MONSTA X, incluido el propio Shownu, "llegamos a la conclusión de que Shownu tomará una pausa y no participará en las próximas actividades promocionales oficiales del noveno mini álbum de MONSTA X".

Leer más: ¿De qué trata la nueva canción de SHINee "Atlantis", tema principal de su álbum repackaged

Por el momento Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney y I.M. continuarán con las promociones de su nuevo comeback.

La agencia de MONSTA X pidió a Monbebe "amablemente su comprensión"; asimismo informaron que planean decidir sobre la participación futura de Shownu, de manera flexible en función de la consulta con los especialistas médicos del Idol. "Shownu está descansando y Starship Entertainment tomará las mejores medidas para su rápida recuperación, extendemos sinceramente nuestras disculpas por dar la noticia de repente a nuestros fans que siempre apoyan y aman a MONSTA X".