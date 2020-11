¿Por qué Sofía Aragón "estalló" en contra de Lupita Jones? La ex Miss Universo cuenta el supuesto motivo

La semana pasada Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, sorprendió con sus declaraciones en contra de la organización de este certamen de belleza (antes conocido como Nuestra Belleza México), y de su directora nacional Lupita Jones quien en 1991 se coronó como Miss Universo, la primera mexicana en lograrlo. La actual reina de belleza originaria de Guadalajara, Jalisco, comentó sobre la señora Jones:

De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación y la verdad, es que creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron.

La mañana de este lunes en una entrevista para el show "Sale el sol" de Imagen Televisión, Lupita Jones se mostró aún sorprendidas por las declaraciones de Sofía Aragón, mencionando el supuesto motivo por el cual las llevó a cabo. Al parecer la también conductora de televisión estaba muy molesta porque no entregará la coronal en la final de Mexicana Universal.

No puedo negar que sí, dolida, lastimada, sorprendida, porque pues según yo siempre fui muy clara con ella en las condiciones en que siempre estábamos trabajando, cómo estaban sucediendo las cosas, en las medidas de mis posibilidades traté de apoyarla y respaldarla con lo que yo tenía a la mano.

Asimismo la ex Miss Universo manifestó que "me sentí muy sorprendida con sus declaraciones, que puede tener ella su propia percepción, pero creo que las cosas se pueden hablar antes de exponer a medias ciertas cosas que solamente dejan al público con una mala idea o una impresión a medias de la verdad".

¿Por qué Sofía Aragón no entregará la corona en Mexicana Universal 2020?

María Guadalupe Jones Garay, originaria de Mexicali, Baja California, manifestó que luego de comunicarle a Sofía Aragón que no iba a entregar la corona del certamen, fue que ella inició con la guerra de declaraciones.

"Yo lo interpreto como que sí, ese fue su molestia y por eso pues detonó en una serie de declaraciones que no me parecen acertadas cuando yo traté, yo le envié por correo, un mail explicándole la situación, que estábamos ahora con Imagen Televisión y por ese motivo, y entendiendo su contrato con la otra televisora (TV Azteca), pues no podría estar presente pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que siguiera adelante. Entonces yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo, como para detonar ese tipo de declaraciones".

En un Instagram Live que la actual Mexicana Universal llevó a cabo en días anteriores, aseguró que tuvo muy poco apoyo de la organización durante su preparación para el Miss Universo 2019, donde quedó como segunda finalista.

Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo: 'para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras'. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso, tuve que pagar todos mis gastos.

Posteriormente Lupita Jones le respondió: "cuando yo hablo le doy atención nacional a algo, siempre pasa, por muy famosas o por muy importante que se crean algunas reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones. Yo sé de donde viene, yo sé quién es Sofía Aragón, a mí no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google, yo sé los traumas, las inseguridades con las que ella llegó, yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades".