Por qué Sofía Castro fue hospitalizada (VIDEO)

Sofía Castro preocupó a sus miles de seguidores al dar a conocer que fue hospitalizada el fin de semana, luego de sufrir un fuerte accidente. A través de sus Instagram Stories, la hija de la ex Primera Dama Angélica Rivera, contó su situación y reveló cómo fue que se lastimó.

“Ya parece que el hospital es como mi segunda casa. No me pasó nada grave, gracias a Dios", comentó Sofía Castro, en referencia a que en enero también fue hospitalizada a consecuencia de piedras en el riñón.

Me tuve que ir al hospital el domingo porque el sábado por la noche jugando con mi hermana Regina me caí, literal salí volando. Me caí con la cabeza y con la parte derecha del cuello.