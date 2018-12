¿Por qué Stephanie Salas decidió tener a su hija Michelle Salas?

La cantante y actriz Stephanie Salas reveló los motivos por los cuales tuvo a su primogénita, la bella Michelle Salas a corta edad, esto tras la controversia que ha provocado la relación que mantuvieron Luis Miguel y ella.

Durante la entrevista que le realizó Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy, Stephanie Salas (nieta de Doña Silvia Pinal) se sinceró y confesó que el deceso de su media hermana Viridiana, tuvo que ver con su decisión de convertirse en madre a tan temprana edad.

"La verdad yo le tomé un cariño incluso muy maternal, o sea, el día que yo me embaracé, yo tenía eso muy presente, el amor que yo tenía con mi hermana (Viridiana), esa sensibilidad, que el día que yo me embaracé fue de los motivos por el que siendo aún muy joven, dije va, porque eso que viví fue algo irreparable, fue emocionalmente muy fuerte para mi y muy bello de estar en cercanía con un ser tan pequeñito”, contó Stephanie Salas sobre el nacimiento de su hija Michelle Salas.

Fueron épocas muy oscuras familiarmente, emocionalmente, hablando de estas perdidas en mi familia, en el momento en que yo me embarazo siento como un rayo de luz, literal, sentí que a mi se me abrían los ojos a la vida.

"Se me iluminaba la vida, y me encaminaba hacia algo muy bueno, me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerzas, me hace tomar agallas, me hace decirle a mi mamá: ‘sí, estoy embarazada, es mi vida, es mi rollo”, manifestó Stephanie Salas sobre su hija Michelle Salas.

A pesar de que en ese momento Luis Miguel no tomó ninguna responsabilidad al respecto, Stephanie Salas afirmó que gracias a su estado fue que se hizo una mujer independiente. “Yo terminé la prepa abierta porque no quería ir embarazada a la escuela y empecé a trabajar, empecé a hacer telenovelas con Ernesto Alonso. Fue como mi fuerza para salirme de mi casa”, relató.