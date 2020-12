Por qué Talina Fernández echó de su casa a la hija de Mariana Levy

México.- Una tremenda polémica se desató en las redes sociales después de que se diera a conocer que la hermosa Paula Levy, hija de la fallecida actriz y conductora Mariana Levy, fue corrida de su casa por su misma abuela, la reconocida actriz Talina Fernández.

Fue a través de una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde la joven compartió que de momento está viviendo con una tía, pues su abuela la echó de su casa, presuntamente por sus malos comportamientos, pero ella en forma de sarcasmo dijo que: "Me corrió por bien portada".

Con los ojos visiblemente hinchados, y revelando que ahora es una homeless (persona sin hogar), dijo que no tiene casa, tampoco estudia y está viviendo con una tía, pues su abuela Talina Fernández la corrió de casa y cuando le cuestionaron por qué no estaba con su hermana, ella dijo que no la habían invitado a verla ahora que está en México.

No tengo casa, soy homeless (una persona sin hogar), vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta qué hago de mi vida?", dijo la joven de 18 años. "(Mi abuela) está en su casa, de la cual me corrió. No le digan a TvNotas, pero me corrió", comentó. "Me corrió por bien portada", agregó Paula.