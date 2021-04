¿Por qué Taylor Swift vuelve a ser tendencia en Twitter?

Estados Unidos.- De nueva cuenta la cantante estadounidense Taylor Swift se convierte en tendencia en Twitter logrando llegar hasta la cima, pues ha anunciado oficialmente los nombres de las nuevas canciones que lanzará el próximo 09 de abril dejando a sus fanáticos muy emocionados.

Hace apenas unos días, Swift lanzó un breve video en el que arrojaba un acertijo para los Swifties, el cual consistía en unir todas las letras que ahí se lanzaban al aire y comenzar a averiguar cuáles eran los nombres de las nuevas canciones que contendrá la regrabación de su álbum "Fearless".

Como se sabe, la cantante ha perdido el derecho total de todos sus originales, es decir, de las canciones de sus primeros siete álbumes de estudio, por lo que ahora ha regrabado algunos y está trabajando en otros, para así volver a ser dueña de su música por completo.

Y el primer lanzamiento es Fearless (Taylor's Version), una edición renovada que ya cuenta con dos adelantos, el primer sencillo que es 'Love story' y una nueva canción jamás antes escuchada en colaboración con Maren Morris y titulada 'You all over me'.

Entonces, Taylor se ha vuelto tendencia con su nombre y también el nombre de su nuevo álbum de regrabación el cual incluye 27 canciones; 20 que son del anterior lanzamiento, pero completamente renovadas, 6 inéditos temas que estaban planeados para ese disco y un remix a cargo de la famosa Elvira.

Esta es la lista oficial de canciones de "Fearless (Taylor's Version"

Tras la publicación del video, este sábado Taylor decide revelar finalmente las canciones que se incluirán en su nuevo material y lo que parece ser la contraportada de su disco, logrando volverse tendencia en Twitter en muy poco tiempo.

Las canciones nuevas del disco serán de la cantante estadounidense son: You All Over Me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault), Mr. Perfectly Fine (From The Vault), We Were Happy (From The Vault), That’s When (From The Vault) (Featuring Keith Urban), Don’t You (From The Vault) y Bye Bye Baby (From The Vault).

El renovado disco de Taylor Swift, "Fearless (Taylor's Version)", se lanzará el próximo 09 de abril con 27 canciones y una versión en físico que contará con dos discos. Este es el primer lanzamiento en formato de regrabación de la cantante, al que le siguen "Speak Now", "RED", "1989" y "Reputation". Se ha rumoreado que su álbum debut homónimo se lanzará en conjunto con uno de los anteriores mencionados.

