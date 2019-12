Por qué Televisa no quería a Anahí como Mía Colucci en Rebelde

Anahí ahora que no tiene relación laboral con la empresa Televisa, se siente con gran libertad en contar ciertas cosas. En su más reciente podcast llamado "Están Ahí", contó que la televisora no la quería en el personaje de "Mía Colucci" en la exitosa telenovela juvenil "Rebelde".

"Ahorita porque ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban, decían 'esta no, vamos a hacerle casting a todas'", comentó Anahí quien tuvo como invitado en su podcast a su entrañable amigo Christian Chávez, quien agregó: "el casting de Rebelde fue un casting exhaustivo y a la que más buscaban era a Mía y probaron a todas las actrices de Latinoamérica, de México, cantantes y es que no había otra Mía y Pedro (Damián) lo decía 'es que no hay otra Mía que no sea Anahí', y pues Anahí fue la última".

Anahí junto a Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, vivieron una etapa de gloria como RBD. Aunque hoy en día no se frecuentan por sus diversos proyectos profesionales, la actriz les tiene gran estima.

Les deseo siempre todo lo mejor, que Dios los bendiga, que encuentren siempre el camino más feliz para ellos.

"Que su vida esté llena de bendiciones porque de verdad llevo un recuerdo muy bonito de ellos, aunque tal vez nunca los vuelva a ver o sí, eso no importa".