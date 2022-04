¿Por qué Televisa vetó al comediante y actor mexicano Eugenio Derbez? "Ya no me preocupa"

El actor, comediante y productor cinematográfico Eugenio Derbez, de 60 años de edad, sorprendió al confesar estar vetado de Televisa, empresa fundada en la década de los 70's por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, quien era conocido como "El Tigre", y donde el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, tiene los inicios de su carrera artística.

Eugenio Derbez tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, en un evento de promoción de la película "¿Y cómo es él?", de la cual es productor. Al ver a todos los periodistas de espectáculos reunidos, se percató que la reportera y el camarógrafo de Televisa Espectáculos, no se acercaron para entrevistarlo, como regularmente lo hacían en otros eventos.

"A mira, no está la empresa que me vetó", expresó Eugenio Derbez, señalando los micrófonos de los diversos medios de comunicación, "pues con razón", agregó.

Uno de los reporteros le dijo al papá de la actriz Aislinn Derbez, "¿qué (Televisa) es donde iniciaste Eugenio", a lo que respondió: "sí, pero estoy vetado".

Los reporteros trataron saber el motivo por el cual Eugenio Derbez estaba vetado de Televisa, y cuando le cuestionaron si esta actitud de la televisora le dolía, fue contundente con su respuesta:

No, ay por Dios, ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar.