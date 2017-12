¿Por qué Vanessa Claudio rompió en llanto en pleno show?

Vanessa Claudio se desmoronó en pleno programa en vivo mientras recordaba la tragedia que vivió este año Puerto Rico.

En uno de los segmentos de Venga la Alegría, contó a sus compañeros que hace apenas unos días había hablado con su papá, y el toque de sentimiento lo dio la devastación que dejó el paso de huracanes en su país natal.

Vanessa acotó que es muy lamentable que miles de personas no tengan energía eléctrica y más en estas fiestas navideñas.

"Les cuento que apenas hace una semana hablé con mi papá desde el huracán, yo sé, pues sí se extraña. Hace como dos semanas recuperaron la luz y de 4 millones de habitantes que hay en Puerto Rico solamente 1 millón tiene luz, así que fue una Navidad bastante oscura y Año Nuevo".

Sus compañeros se solidarizaron nuevamente y ella recordó la angustia que vivió, ya que no sabía nada de sus papás, pero por fortuna (y con ayuda de un amigo) logró localizarlos, aunque fue hasta 3 meses después que pudo hablar con su papá.

A fines del pasado mes de septiembre, Vanessa Claudio rompía también en llanto al hablar sobre la devastación que había dejado el huracán María en Puerto Rico:

“Por lo que he podido ver por las noticias, Puerto Rico está totalmente destrozado, hay cero comunicación y no he podido comunicarme con mis padres y mis abuelos, lo único que sé es que mi tía perdió la casa antes de, pues, saber más información, pero también sé que hay países que nos van a ayudar”.

“Yo estoy segura que mi país va a recibir la ayuda y que mi familia va a estar bien. Gracias a ustedes, yo sé que muchas personas la están pasando mal y todo”.

Patricio Borghetti también derramó algunas lágrimas al ver a Vanessa agradeciendo por la ayuda recibida.