¿Por qué Vanessa Claudio se fue de TV Azteca?

Luego de permanecer por 13 años en las filas de TV Azteca en diversos proyectos, la conductora puertorriqueña Vanessa Claudio se despidió el pasado viernes de la televisora. Fue en el programa Venga la Alegría donde dio a conocer el nuevo proyecto que tiene en Estados Unidos, motivo por el que tendrá que dejar nuestro país.

Vanessa Claudio se unirá al panel de conductores del programa de espectáculos Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo. "Esta vez me voy a un nuevo proyecto, que me lleva lejos de México, de mi familia por elección, me voy a Miami, estaré siendo parte del elenco de Suelta La Sopa, en Telemundo.

Azteca ha sido mi casa profesional, me dio las tablas para crecer en donde quiera que me pare poder triunfar.

En la cuenta de Instagram de Venga la Alegría, se compartió una fotografía de Vanessa Claudio con sus ahora ex compañeros de trabajo. "Estamos sumamente orgullosos de ti, Venga la Aelgría siempre será tu casa y te deseamos mucho éxito en todo lo que viene para ti".

En un reciente post en su feed de Instagram, la bella conductora de televisión expresó: