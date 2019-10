Por qué Verónica Castro no regresó a La Casa de las Flores

La Casa de las Flores estrenó su segunda temporada hace unas semanas; la gran ausente ha sido "Virginia de la Mora" interpretada por Verónica Castro. Gran controversia se originó cuando se dio a conocer que la primera actriz no participaría en la segunda temporada. Ante esto Manolo Caro (creador de la serie) ha revelado el verdadero motivo de su salida.

Según comentó Manolo Caro en entrevista para el programa Ventaneando, la actriz Verónica Castro firmó un contrato para filmar solo una temporada de esta serie original de Netflix. "A Verónica se le invitó a hacer La Casa de las Flores, se comprometió solamente a hacer una temporada, creé un personaje que solamente existía una sola temporada. Obviamente, cuando vino el éxito y todo lo que ha pasado con la serie, nos sentamos a dialogar y ha entender cómo reinventarlo".

El creador de La Casa de las Flores dejó muy en claro que entre él y Verónica Castro no existe ningún tipo de diferencias, sino todo lo contrario. "Justo me mensajeaba con Verónica y decíamos: 'parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona' y no lo hay".

Ella tenía muy claro que si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo, la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación.

Anteriormente la actriz quien dio vida a "Virginia de la Mora", personaje con el que conquistó a un público más joven, había señalado lo mismo que Manolo Caro. "Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio, estaba pactado solo aparecer en la primera parte y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo".

En la segunda temporada de La Casa de las Flores se dio a conocer que había pasado con la matriarca de la Familia de la Mora: ¡murió a causa de cáncer, alejada de su familia pues no quería que la vieran con las secuelas de la enfermedad!