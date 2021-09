¿Por qué Verónica Linares, imitadora de Rocío Dúrcal, se "rajó" y abandonó el show "El Retador"?

Uno de los más recientes estrenos en Las Estrellas (canal estelar de Televisa) es el show "El Retador", una competencia semanal donde los participantes de todas edades y provenientes de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y España, deberán demostrar sus talentos; cada semana se elige un campeón de canto, una pareja campeona de baile y un campeón en imitación. Está bajo la conducción de Consuelo Duval, teniendo como jueces a Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral.

Una de las participantes que conquistó al público y a los jueces, fue Verónica Linares con su imitación de Rocío Dúrcal. Es originaria del Estado de México: "mi sueño era triunfar, pero a la edad de 11 años, cuando mi papá se fue de casa, tuve que dejar la escuela, empecé a trabajar, a cantar y a luchar por mi familia".

La imitadora de Rocío Dúrcal contó en el show antes mencionado, que su familia y ella comían frijoles y huevos "porque no alcanzaba para más, a veces teníamos que ir a pedir al mercado fiado. Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes festejábamos con pan y café".

La semana pasada Verónica Linares se convirtió en la campeona en imitación, gracias a su extraordinaria interpretación de "La gata bajo la lluvia" y "Como tu mujer", temas que inmortalizó la cantante española Rocío Dúrcal.

"Porque siempre fue mi apoyo, porque siempre estuvo a mi lado, dedico esta presentación a mi madre", expresó Verónica Linares antes de salir al escenario.

Para sorpresa del público, de los jueces y de la conductora del programa, Verónica Linares dejó la competencia de "El Retador", pues su prioridad en estos momentos es cuidar de su familia. "Yo estoy aquí porque me encanta cantar en el escenario, imitar a Rocío Dúrcal es lo más maravillosa, pero mi realidad está allá afuera, tengo a una madre enferma de fibrotórax, tengo un padre que tiene cáncer de próstata y tengo una hija de 13 años, que no he visto en 10 años".

Asimismo manifestó que debía dejar la competencia, pues "mi realidad es que allá afuera la vida es muy difícil, mañana no sé si voy a comer o a dónde voy a dormir, por eso yo me retiro y que Dios los bendiga".

Verónica Linares se enfrentaría en un duelo con Paulo Rojas originario de Chile e imitador del cantante español Miguel Bosé; ante la petición de Itatí Cantoral, Lucero y Mijares, se presentó fuera de competencia con su imitación de Rocío Dúrcal.

Leer más: ¿Quién es el imitador de Miguel Bosé, el cual apareció en "El Retador" y podría llevarse una fortuna?