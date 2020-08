¿Por qué Vicente Fernández Jr. busca demandar a Aylín Mujica?

Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante Don Vicente Fernández, tiene pensado iniciar una batalla legal en contra de la conductora de televisión Aylín Mujica. ¿Qué fue lo que pasó? Hace unos días estuvo como invitada en el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, tras la sorpresiva salida de Carolina Sandoval "La Venenosa". En dicha emisión la también actriz de origen cubano comentó que el mayor de los "potrillos" solicitó a su ex esposa Karina Ortegón, una pensión mensual porque está imposibilitado para trabajar.

Cabe recordar que Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón se separaron a principios de año. "Vicente Fernández Jr está pidiendo una manutención a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos, porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano", manifestó Aylín Mujica en Suelta la Sopa, lo que provocó la molestia del hijo de Don Vicente Fernández.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Asimismo el enojo de Vicente Fernández Jr. incrementó porque Aylín Mujica también dijo en el programa de Telemundo, que su sobrina Camila Fernández se había casado porque estaba embarazada. En una entrevista para Ventaneando de TV Azteca, el cantante comentó sobre la supuesta pensión que le estaría pidiendo a su ex esposa: "no hay ninguna exigencia puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte".

Vicente Fernández Jr. junto a su actual pareja sentimental Mariana González. Foto: Instagram @vicentefdzjr9

Vicente Fernández Jr. buscará la manera de entablar una demanda contra Aylín Mujica, el programa Suelta la Sopa, la misma televisora o quien resulte responsable. "Tiene que aceptar los errores en los que está cayendo, como lo es una difamación".

El hijo de Don Vicente Fernández y Doña Cuquita, reprobó que la conductora de televisión Aylín Mujica y Suelta la Sopa hayan dado a la audiencia información falsa, además señaló que desconocen la razón por la que no tiene dos dedos en la mano, como consecuencia del secuestro que vivió hace más de 20 años. En la entrevista para Ventaneando mencionó al respecto:

Somos muy pocas personas que hemos regresado y podemos platicarlo, pero tiene más peso la felicidad de estar con mi familia y vivir 22 años después, que estar anclado a algo que viví hace 22 años. Por eso es aprovechar el día a día porque uno no sabe si amaneces mañana, yo no considero que ese suceso me haya interrumpido para poder llevar una vida, porque por ese suceso no voy a cambiar mi manera de ser, de estar.

Por su parte en una reciente emisión de Suelta la Sopa, Aylín Mujica habló sobre toda esta situación: no empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera, dentro de eso tengo 17 como conductora, he conducido varios programas de televisión. Quiero aclarar en primer lugar, en ningún momento tuve intención de burlarme de la discapacidad del señor, yo tengo en mi familia personas con discapacidad, yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor, si fue así, en persona, por el teléfono, le di una disculpa y la vuelvo a dar".

También te puede interesar:

Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, bella, sencilla y elegante en la boda de su nieta Camila Fernández

Vicente Fernández celebra el cumpleaños de su esposa Doña Cuquita, el amor de su vida

Mara Patricia Castañeda, la ex de Vicente Fernández Jr., recibe anillo de compromiso