Por qué Vicente Fernández quiere abofetear a Daniel Bisogno

Don Vicente Fernández no quisiera tener frente a él a Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, porque no escapará a que le suelte una bofetada. Eso es lo que el famoso cantante dice que hará si se le atraviesa en su camino el famoso periodista.

Vicente Fernández, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, confiesa que le trae "ganas" a Daniel Bisogno, porque siempre ha hecho malos comentarios de su amada familia: Los Fernández.

No he visto a Daniel (Bisogno), pero un día lo voy a ver y yo no me quedo con nada. Yo creo que una cachetada no se la va a quitar”, declara don Vicente a Mara Patricia.