Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock en los Óscar 2022

Cuando Will Smith subió al escenario de los Óscar y golpeó a Chris Rock, el momento impredecible sirvió como una discordante interrupción para la celebración de Hollywood, pues aunque al principio se dijo que todo estaba armado, después se supo que realmente el histrión estaba furioso por la falta de respeto del comediante hacía su esposa Jada Pinkett Smith.

Pero una vez que Smith regresó momentos después para aceptar su primer Premio de la Academia , se disculpó entre lágrimas por un acto que seguramente eclipsará su logro histórico. Aprovechó la oportunidad durante los premios del domingo por la noche para hablar sobre ser un defensor feroz, al igual que su padre de tenis, el personaje Richard Williams de "King Richard".

Will Smith se sintió como el protector de muchos, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith, después de que Rock hiciera una broma sobre su apariencia que no le cayó bien y es que el honor de su esposa valía mucho más para el histrión que la misma nominación de los Óscar.

Jada Pinkett no estuvo contenta con la broma de Chris Rock/AP

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo Smith al comenzar su discurso de aceptación después de ganar los honores de mejor actor . Luego se disculpó con muchas personas, incluidas las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, las hijas de Richard Williams, pero no mencionó a Rock en su disculpa.

El actor de Hollywood con una extensa trayectoria luego habló sobre ser un protector para quienes trabajaron con él en la película, como Aunjanue Ellis junto con Saniyya Sidney y Demi Singleton, las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena.

“Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente”, dijo Smith durante su discurso de aceptación después de ganar su primer Óscar. “Sé que para hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Y tienes que sonreír y fingir que eso está bien”, dijo entre lágrimas.

Colegas de Will Smith trataron de calmarlo/AP

El intercambio comenzó cuando Rock apuntó a la cabeza rapada de Pinkett Smith y dijo: “Jada, te amo. 'GI Jane 2', no puedo esperar a verlo, ¿de acuerdo? La referencia de Rock se tomó de la película de 1997 “GI Jane”, protagonizada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para interpretar a una candidata ficticia a los Navy Seal.

Para quienes no lo saben Jada Pinkett Smith reveló en 2018 que le diagnosticaron alopecia. A menudo ha discutido los desafíos de la pérdida de cabello en Instagram y otras plataformas de redes sociales.

La cachetada viral

Smith subió al escenario desde su asiento de primera fila y le dio un golpe a Rock con la palma abierta, generando un fuerte golpe. Smith regresó a su asiento y le gritó a Rock que dejara en paz a Pinkett Smith. Rock respondió que solo estaba haciendo una broma de "GI Jane", y Smith le gritó por segunda vez.

Smith le gritó a Rock que "mantenga el nombre de mi esposa fuera de su (improperio) boca", y la multitud se calló cuando quedó claro que esto no era un acto, por lo que de inmediato las redes hicieron lo suyo al cuestionar la reacción del actor.

El momento conmocionó a la audiencia del Dolby Theatre y a los espectadores en casa. En la pausa comercial, el presentador Daniel Kaluuya se acercó para abrazar a Smith y Denzel Washington lo acompañó al costado del escenario. Los dos hablaron y se abrazaron y Tyler Perry se acercó a hablar también.

Smith compartió lo que le dijo Washington: “En tu momento más alto, ten cuidado porque es cuando el diablo viene por ti”.

“Espero que la Academia me invite de regreso”, dijo Will Smith, al concluir sus comentarios en el escenario, donde el público aplaudía, mientras otros se quedaron serios, pues les quedó grabada la cachetada que le dio al comediante quien trataba de animar la gala más importante del cine.

Un representante de Rock no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Después del espectáculo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado diciendo que “no aprueba la violencia de ninguna forma”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en un comunicado que estaba al tanto del incidente.

“El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro”, decía el comunicado. “El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”.

“Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”, dijo Rock antes de retomar su papel como presentador.

Unos minutos más tarde, el rapero Sean Combs, en el escenario para presentar un tributo a "El Padrino", intentó jugar a ser un pacificador y sugirió que Smith y Rock resolvieran sus diferencias en una fiesta posterior a los Óscar.

“Will y Chris, vamos a resolver eso como familia en la fiesta Gold”, dijo Combs.

Las reverberaciones no se detuvieron ahí. Varias personas se acercaron a Smith y Pinkett Smith en las pausas comerciales que siguieron; Keith Urban abrazó a Smith durante una parada en el programa y Nicole Kidman también se acercó para decir algunas palabras.

Entre bastidores, durante las sesiones de entrevistas con los ganadores, el incidente Rock-Smith parecía algo que pocos, si es que alguien, quería discutir, pues fue algo que de inmediato se hizo viral, pues nunca había ocurrido este tipo de situaciones en la gala.

“No estoy hablando de eso”, dijo Ahmir “Questlove” Thompson, el director de “Summer of Soul”, que ganó un Oscar al mejor documental.

La confrontación eclipsó el logro histórico de Smith. Anteriormente, estuvo nominado dos veces a mejor actor, por su papel en "Ali" en 2002 y "The Pursuit of Happyness" en 2007. En esas películas, interpretó a personajes de la vida real: la leyenda del boxeo Muhammad Ali y Chris Garner, un vendedor sin hogar. .

Esta vez, Smith ganó contra una competencia formidable que incluía a Andrew Garfield, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch y Denzel Washington, quien ganó su primer y único premio Oscar al mejor actor en 2002 sobre Smith por "Training Day".

Pinkett Smith también fue objeto de bromas de Rock cuando presentó los Oscar en 2016. Ella no asistió a los Oscar ese año y dijo en ese momento que su decisión se debió a la falta de diversidad entre los nominados a los premios y a que los artistas negros no estaban representados adecuadamente.

“Creo que a veces tenemos que recordar, como en cierto punto, todos se rompen”, dijo la personalidad de televisión Karamo Brown. “Pero creo que estos son dos hombres que realmente se unirán, lo resolverán y dirán 'OK, ya es suficiente, lo siento'. ... Yo no he estado en esa situación. Nunca apruebo la violencia ni nada de esa naturaleza, pero también podría entender proteger a los que amas”.

