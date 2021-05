¿Por qué Yadhira Carrillo le dio un cachetadón a Michelle Renaud?: "Se me duerme la cara", recordó

La actriz mexicana Michelle Renaud estuvo en el show de YouTube "Pinky Promise" de la cantante Karla Díaz (integrante de JNS), donde entre varias cosas, habló sobre aquella tremenda cachetada que le dio la actriz Yadhira Carrillo durante un casting. ¿Qué fue lo que pasó?

Michelle Renaud, ex novia del actor ecuatoriano Danilo Carrera, contó que Yadhira Carrillo (esposa del abogado mexicano Juan Collado, detenido en julio de 2019 por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita), le tenía que dar una cachetada durante una escena en un casting "yo era su hija y en el ensayo la marcamos y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete".

En la opinión de quien fuera protagonista de la telenovela "Quererlo todo", hay actrices "que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano".

De un momento a otro Yadhira Carrillo le estaba gritoneando "x" cosa a Michelle Renaud, "me mete un cachetadón, me sordeó, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó".

Me quedé como shockeada en la vida real, creo que fue perfecta para la escena, pero yo salí y seguí sin entender qué había pasado porque yo nunca había tenido violencia en mi casa, nunca nada y duelen cañón.

A manera de broma Michelle Renaud comentó que cuando iba en su auto camino a su casa, iba "acomodándome la cara".

La actriz de 32 años de edad y originaria de la Ciudad de México, dejó muy en claro que no quedó resentida con Yadhira Carrillo, pues simplemente se apasionó demasiado con la escena.

"Yo sí dije 'se la voló', porque o sea, espérate hermana, es casting, nadie lo va a ver, ósea si fuera mínimo en una novela, en la mía nadie lo vio, ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un put...".