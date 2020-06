¿Por qué Yuri intentó suicidarse, al querer saltar desde un balcón de su casa?

Yuri se caracteriza por mostrarse siempre alegre, risueña, carismática ante sus fans. Es casi imposible imaginar que una mujer tan alegre y querida haya intentado quitarse la vida. En una reciente entrevista para el programa Despierta América de la cadena Univisión, "la Madonna mexicana" narró uno de los momentos más difíciles de su vida.

Todo esto ocurrió hace muchos años. Yuri tenía fama, pero se dio cuenta que la fama no lo era todo. Ese día escuchó dos voces, la primera de estas le decía:

Tras escuchar esta voz, la cantante se dijo a si misma: "vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos". Yuri sorprendió al revelar:

Yuri corrió hacia un ventanal de la casa donde vivía, estaba dispeuesta a saltar desde el balcón; cuando corría a lo que pudo ser su fatal final, escuchó otra voz que le pidió que se detuviera, esta segura que era Dios.

Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundos, escucho una voz que me dice: 'no lo hagas, yo la quito y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz'.