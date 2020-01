¿Por qué acusan de fraude a Galilea Montijo?

Galilea Montijo lanzó en noviembre pasado su línea de ropa "Latin Gal by Galilea", un proyecto que llenó de mucho entusiasmo a la conductora del Programa Hoy. Supuestamente varias personas acusan a la también actriz de estafadora, ya que según vende ropa traída de china a precios muy altos y además, en ocasiones no llegaban al destino de quien las compraba.

Alex Kaffie escribió en su columna para El Heraldo de México, que varias personas le han comentado que las prendas de la boutique "LatinGal" no llegan a tiempo. "Me llegan quejas de personas que no han recibido a tiempo las compras realizadas en LatinGal Boutique, hay mujeres que llevan esperando sus garritas desde hace más de un mes (siendo que el compromiso de entrega es de una semana) ¡Atiende bien tu negocio, Galilea!", manifestó el periodista de espectáculos.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la conductora del matutino Hoy se deslindó de todo esto. "Ah no sé, hay que preguntarle a los de paquetería por qué no entregan rápido, yo que, yo colaboro con ellos, entonces es muy fácil también decir 'ah, ¿a quién le echamos la culpa? a la Galilea que es la que se pone la ropa de ahí', pues ha de ser muy fácil ahí".

En una entrevista con TVyNovelas antes del lanzamiento de su línea de ropa, Galilea Montijo se refería a esta como "buena, bonita y económica".

Asimismo contó como surgió este proyecto. "Una familia dedicada desde hace mucho tiempo a la moda se acercó a mí para comentarme, 'queremos abrir una tienda online'. A mí me encantó la idea y me hicieron embajadora de su marca. Al paso de unos meses me propusieron hacer algo con mi nombre; les dije que me encantaría, siempre y cuando fuera accesible para las mujeres y fueran prendas que obviamente yo me pongo".

Cuando vivía en Guadalajara iba a los tianguis y me vestía de segunda. Hoy tengo la oportunidad de llegar justo a esas chavas que a lo mejor no tienen oportunidad de comprar ropa bonita, buena, económica y que sobre todo esté a la moda.

"Así, dentro de Latin Gal on line aparecerá Latin Gal by Galilea, que ofrecerá ropa a precios muy accesibles, tanto para mayoreo como para menudeo. Se podrá comprar desde un suetercito hasta 50, si tienen un negocio".