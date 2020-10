Por qué comparan a Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, con Hugo López-Gatell

México. Giovanni Medina, la expareja sentimental de Ninel Conde, ha dicho en varias ocasiones que ella tiene Covid-19 y por eso, entre otras razones, no le permite que vea a Emmanuel, el hijo de ambos. Por ese motivo el periodista Gustavo Adolfo Infante lo compara con Hugo López Gatell, el subsecretario de salud.

En el programa de televisión De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante presentó una entrevista con Sergio Arturo Ramírez, el abogado de Giovanni Medina, y habló del proceso que lleva en contra de Ninel Conde y dijo que están en la mejor disposición de que llegar a un acuerdo con la cantante para que vea a su hijo pronto.

Ninel Conde y Giovanni Medina con su bebé, en sus primeros meses de nacido, cuando eran pareja ellos.

Infante arremetió en contra del abogado comentando que hasta ahora no han visto buena disposición por parte de Giovanni para que lo que él comenta, se lleve a cabo, y también lo comparó con Hugo López Gatell.

Ahora resulta que se cree Giovanni López-Gatell, ya él decide que Ninel tiene coronavirus o que lo va a infectar, pero Giovanni va a conferencias de prensa", dijo Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano.

Y es que Giovanni, quien tiene en su poder al pequeño Emmanuel desde hace varios meses, no ha permitido que Ninel lo vea porque supuestamente ella tiene Covid-19 y puede infectarlo, lo ha comentado en varias entrevistas que ha dado a medios de comunicación en Ciudad de México.

Desde hace varios meses el empresario Giovanni Medina no permite que su ex Ninel Conde vea a su hijo Emmanuel, fruto de la relación que tuvieron hace unos años, de hecho ella interpuso un amparo ante el juez que lleva este caso para poder ver a su pequeño, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

Ninel Conde perdió amparo

En una publicación en su feed de Instagram, Ninel compartió en días pasados que le negaron el amparo para poder ver a su hijo Emmanuel.

Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos, en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de COVID y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y nisiquiera ratificado".

Giovanni con su hijo Emmanuel.

Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él, recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses."

Ninel, quien ahora está comprometida con Larry Ramos, considera que la impunidad en México está a la orden del día y como prueba lo que pasa entorno a su caso con Medina. Lamenta que Giovanni use sus influencias en la política para salirse "con la suya".