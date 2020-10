¿Por qué critican tanto la relación de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray?

Las conductora de televisión, locutora de radio e influencer Sofía Rivera Torres, ha sido criticada en repetidas ocasiones en redes sociales, por la relación amorosa que tiene con el también comunicador Eduardo Videgaray. Entre ambos hay 24 años de diferencia: él tiene 51 años de dad y ella, 27, siendo esto uno de los motivos por los cuales la pareja suele recibir malos comentarios de personas detrás de una pantalla.

Asimismo Sofía Rivera Torres es criticada por su noviazgo con Eduardo Videgaray, ya según usuarios de redes sociales, está con él por intereses económicos. Como muchos sabrán, el conductor de televisión es hermano de Luis Videgaray, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, señaló a Luis Videgaray como el protagonista y operador de sobornos durante la administración del ex presidente Peña Nieto.

En una fotografía que Sofía Rivera Torres compartió junto a Eduardo Videgaray, recibió comentarios como estos: "que hermosa foto con tu papi", "sales muy bien al lado de tu abuelo", "que gente tan cara dura, viajando con dinero mal habido", "un año juntos, ¡te amo tu dinero!", "ahora que le quiten todo el dinero a tu hermano, haber si te siguen amando igual sugar daddy", "lo que una mujer es capaz de hacer, con tal de tocar un poco de la fortuna proveniente de los desvíos del sexenio de Peña", "con el hermano de una de las ratas del país", "el viejito y su nieta", "ahora a disfrutar del dinero que que le dio su brother, que se suba a el antes de que el gobierno de ya sabes quien se lo decomise", y muchos comentarios más.

En redes sociales Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, muestran el amor que hay entre ellos. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Ante las críticas por su relación amorosa con el hermano del ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, la bella Sofía Rivera Torres manifestó en una entrevista para La Cuchara WTV, por lo que terceras personas dicen al respecto:

Mira, se me hubiera importado ya me hubiera aventado de la azotea, porque híjole, como nos ha ido a mí y a Eduardo con la relación, no es que no te importe, somos seres humanos, claro que si importa, hay que reconocerlo, pero creo que lo más importante es decir: 'yo estoy aquí, ellos están del otro lado de la pantalla', desde su posición es muy fácil y muy cómodo criticar y opinar.

Asimismo Sofía Rivera Torres manifestó al respecto: "hay mucho valor y mucha valentía en poner tu vida de una manera tan pública, para que todo mundo la vea, para que todo mundo opine y dejar entrar a las personas en tu vida, que eso son las redes sociales verdaderamente, es algo para lo que se requiere mucho coraje, así que, creo que por eso lo hacemos.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, llegarán al altar

En septiembre pasado Eduardo Videgaray le dio el anillo de compromiso a su amada Sofía Rivera Torres, quien en su feed de Instagram expresó su sentir ante este momento tan especial en su vida: "no somos perfectos, he cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado, pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote para siempre".

Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. Eres mi cuento de hadas, eres mi 'érase una vez', eres mi felices para siempre, es solo el comienzo. Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida. Prometo tener buen humor y mala memoria.

Hasta el momento Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, no han dado a conocer la fecha en que se llevará a cabo su enlance matrimonial.