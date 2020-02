Por qué dejaron de hablarse Verónica Castro y Angélica Rivera

Sucede hasta en las mejores familias. Siempre hay males entendidos o problemas entre los miembros de una familia o amistades, y lo que pasó entre Verónica Castro y Angélica Rivera, es claro ejemplo de ello.

Verónica Castro, considerada la máxima estrella de las telenovelas en México por sus protagónicos en exitosas telenovelas como Los ricos también lloran y Pueblo chico, infierno grande, hoy en día no se lleva ni se habla con Angélica Rivera, exprimera dama de México.

Verónica y Angélica se conocieron desde hace muchos años que la primera triunfaba ya como actriz y conductora en la televisión. Según reporte en distintos medios, Rivera tenía 17 años de edad cuando se enteró que Verónica grababa el video a su tema Macumba.

Angélica la buscó, y tras conocerla, le ofreció participar en dicho video musical, en los años 80. De esa manera se dio su debut en el mundo del espectáculo, donde anhelaba tener una carrera.

La amistad surgiría entre ambas actrices. Verónica la animó a participar en el concurso El Rostro de El Heraldo de México, donde ella lo fue, al igual que Lucía Méndez. De esa manera se convirtió en su madrina artística.

Angélica Rivera fue siendo conocida cada vez más tras su participación en otras telenovelas como Dulce Desafío y Simplemente María, incluso Mi pequeña Soledad, protagonizada por la señora Castro.

Angélica comenzó a relacionarse con José Alberto, hermano de Verónica, y ello tendría que ver en que se rompiera todo tipo de relación entre Verónica y Angélica.

Angélica y José Alberto vivieron 14 años en unión libre y se casaron en diciembre de 2004, en Ciudad de México, y en 2008 se divorciaron. Ambos son padres de tres hijas.

A finales de 2008, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, confirnó que era novio de Angélica Rivera, según lo reportó en su momento el programa Shalala.

En mayo de 2009, el Tribunal de la Arquidiócesis publicó un decreto para anular el matrimonio de Angélica con José Alberto Castro.

A Verónica Castro no le pareció lo anterior y ello tendría mucho qué ver en que dejara de hablarse con Rivera, trascendió también en su momento en varios medios de comunicación.

En octubre de 2012, a dos meses de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en el presidente de México, Castro escribió en su cuenta de Instagram que no tenía contacto ni con Angélica, ni con sus sobrinas Sofía, Fernanda y Regina.

Ella no fue tan correcta, empezó a hablar mal de mi hermano y ni a él ni a mi familia me la tocan. Me habló por teléfono como para amedrentarme y sinceramente no lo iba aceptar y va pa’tras, con la pena, con mi familia no se pueden meter”, aclaró en su página, según información del diario Excélsior.