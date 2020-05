¿Por qué dicen que Tano Elizalde traicionó a su primo Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde murió la madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras un fuerte ataque por parte de un grupo armado al salir del palenque de Reynosa, Tamaulipas. En ese trágico hecho también perdieron la vida Reynaldo Ballesteros y Mario Mendoza Grajeda, chofer y representante de "El Gallo de Oro". En ese ataque durante aquella madrugada de terror, solamente sobrevivió Tano Elizalde, primo y quien fuera una de las personas más cercanas al cantante.

En una reciente emisión del programa Ventaneando de TV Azteca se cuestionaron: "¿fue solo suerte lo que le permitió salir con vida (a Tano Elizalde) del ataque o una emboscada para ultimar al cantante en la que el propio Tano participó?

Marisol Castro, esposa de Tano Elizalde habla al respecto. En una entrevista exclusiva para Ventaneando, comentó que Tano aquel día de la presentación en el palenque de Reynosa, Tamaulipas no quería ir, "muchas veces me dijo que no quería ir".

Marisol Castro contó que su esposo le dijo que no entendía porque Mario Mendoza supuestamente había aceptado esa fecha en Reynosa.

Ahora que pasa el tiempo, por los hermanos de Vale, me vengo a enterar que fue él (Tano) quien agarró esa fecha.

Presuntamente esa fecha en la que Valentín Elizalde se presentó en Reynosa, ya estaba apartada para un show en la ciudad de Tijuana, Baja California y según, ante la insistencia de Tano Elizalde, decidieron cancelarla y aceptar la presentación en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con Marisol Castro, la señora Camila (mamá de "El Gallo de Oro") le contó tiempo después, que su hijo no quería asistir a Reynosa. "Mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso", dijo supuestamente Valentín Elizalde a su mamá.

"'Aquí estoy' dijo Tano Elizalde y comenzaron los disparos

Al finalizar sus presentaciones, Valentín Elizalde firmaba autógrafos y se tomaba fotografías hasta que se iba la última persona; Tano siempre se quedaba junto a él, pero aquella madrugada al terminar el show en el palenque de Reynosa, Tamaulipas no lo hizo. "Ese día Tano fue y se acostó en la Suburban en el asiento de atrás, cuando Vale ya se desocupa, sigue acostado, nunca se levanta".

Cuando avanza la camioneta Vale pregunta, '¿dónde está mi Tano?', 'aquí estoy' le dice y es cuando empiezan a disparar.

También te puede interesar:

Tano Elizalde le gritaba a Valentín herido: "¡no te vayas!"

Valentina Elizalde publica imágenes de su padre con mucha añoranza

Una canción guardada a Valentín Elizalde por 10 años