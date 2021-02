¿Por qué el ARMY de BTS ama a J-Hope?

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, inspira en el ARMY de BTS tranquilidad, alegría, paz, euforia, optimismo, motivación de seguir adelante con sus vidas y luchas por sus sueños, perseverancia, esperanza, seguridad, comodidad, inspira al fandom a ser quienes en realidad son y mucho más. "Al momento de verlo me inspira muchísimo a seguir mi sueño de ser bailarina profesional y llegar a poner una academia de baile urbano, gracias a él que fue mi maestro, pude mejorar mucho y seguir mi sueño de bailarina", comentó una fan de Bangtan.

Con ayuda de la fanbase Hoseok México, Debate llevó a cabo una dinámica con el ARMY con motivo del cumpleaños 27 del rapero, productor y compositor de muchas de las canciones de BTS. En una anterior publicación mostramos lo que Hobi representa para el fandom más poderoso del mundo, cómo ha ayudado a millones de fans y lo que su música causa en la legión de seguidores de los Bulletproof Boy Scouts.

Le preguntamos al ARMY de BTS, ¿por qué aman a J-Hope? Las respuestas de las fans fueron maravillosas. "Su personalidad, ese carisma que libera por todo su ser, siempre te hará sonreír, su pasión por lo que hace, todo lo que lucha para seguir con sus sueños y conseguir sus metas, el nos da un gran ejemplo de 'nunca te rindas' a sus fanáticos y al mundo".

Fany González, nos compartió amar a J-Hope por su dualidad y esa vibra "tan linda y positiva que transmite, su alegría es contagiosa y es inevitable no sonreír al verlo".

Otra fan manifestó que ARMY ama a Hoseok por ser simplemente él, porque los motiva a ser felices, les recuerda lo bella que es la vida, ilumina sus corazones cada que lo ven sonreír, "la pasión con la que baila que se refleja en sus ojitos, su potencia al rapear y su dulce voz al cantar, Hobi es un chico realmente adorable, es la alegría de Bangtan y de ARMY, es un sol de personita, ilumina cada lugar que pisa con su sola presencia, la verdad ARMY tenemos muchísimas razones para amar a nuestro angelito lindo".

Por su parte Karen, resaltó que la pregunta sería ¿por qué no amarían a J-Hope? "Yo lo amo por que es muy divertido, amo su voz, me gusta mucho lo que dice, es alguien muy talentoso, me gusta como canta y rapea, me gusta muchísimo como baila, es precioso".

En más de una ocasión Jung Hoseok ha demostrado tener un enorme corazón; ante su cumpleaños hizo una generosa donación la Green Umbrella Children's Foundation. Lee Je-hoon, presidente de dicha fundación en Corea del Sur, dio a conocer que el Idol donó 150 millones de wones para ayudar a niños con discapacidades visuales y auditivas que atraviesan dificultades económicas. "Escuché que el número de familias vulnerables está aumentando significativamente debido a la prolongada pandemia del Covid-19", mencionó J-Hope, agregando: "especialmente el apoyo a los niños con discapacidades es urgente, espero que esta donación aumente el interés social en los niños con discapacidades".

J-Hope se ha convertido en el sol del ARMY de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Para Ana, otra integrante del ARMY, millones de personas aman a Hobi porque simplemente con el hecho de que exista es un verdadero regalo, ya que cada día demuestra lo talentoso que es y siempre se esfuerza para darles lo mejor, alegra sus días y siempre les saca una sonrisa ante cualquier situación.

"Lo amamos demasiado porque es nuestro solecito, cualquier día que te sientas mal puedes escuchar su música, ver vídeos de él y definitivamente te sube el ánimo, tiene una gran alegría que hace que sientas la necesidad de quererlo y cuidarlo porque esta chiquito", "es imposible no amarlo, lo ves e instantáneamente te dan ganas de sonreír, es alguien muy brillante, tanto como artista y persona", "es un hermoso ser humano en todos los sentidos, tiene un alma tan pura que toda su personalidad y mentalidad tiene algo para regalar amor y cariño", son otros de los comentarios de parte del fandom.

No sólo es talentoso y dotado de belleza, también sana corazones y con solo su sonrisa ilumina a todos.

Una ARMY resaltó, "es un dulce de leche ese hombre", mencionando además que todo lo que Hobi hace es perfecto, "todo lo que dice es algo inspirador y sabio, su baile, su canto, su rap, su voz, su carita, su forma de ser...¡ah! Él es simplemente hermoso".

El fandom está muy agradecido de que los siete integrantes de BTS "compartan un pedazo de su corazón y vida con nosotros a través de su trabajo y persona, porque antes que Idols son personas, siempre van más allá por ellos y por ARMY".

Otra fan nos compartió que Bangtan Sonyeondan o "Los chicos a prueba de balas", no sería lo mismo sin J-Hope. "Lo amamos porque a pesar de todo nunca se rindió, atravesó por muchas cosas y jamás abandonó su sueño, es la inspiración de muchas ARMYs, siempre está con una sonrisa y es un pilar en Bangtan, simplemente sin el BTS no sería lo mismo, we are only 7 with you".

J-Hope agradeció de todo corazón al fandom por hacer de su cumpleaños, en tiempos de la pandemia del Covid-19, muy especial y significativo. A través de la cuenta de Twitter que usan en conjunto los siete integrantes de BTS, Hobi mandó este mensaje:

Gracias a todo el ARMY que me deseó feliz cumpleaños, gracias a ti, ¡hoy ha sido un día significativo y feliz! Seguiré esforzándome por mostrarte lo mejor de mí y así pueda estar orgulloso de haber nacido en este mundo. Te amo ARMY.

Cabe resaltar los proyectos que llevó a cabo el ARMY mexicano, con motivo el cumpleaños de J-Hope:

Lograr la iluminación de la Torre BBVA , el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México.

, el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México. En un trabajo en equipo, las fanbases Hoseok México, ARMY Power México y BTS México-Bangtacos, se logró colocar un anuncio en la plataforma YouTube , en referencia al cumpleaños del rapero de BTS.

, en referencia al cumpleaños del rapero de BTS. Hoseok México, J-Hope latam squad y Liz Hobiuary, organizaron una muy valiosa colecta y donaron a nombre de J-Hope, nueve mil pesos a la Fundación Castillos de Esperanza (ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León). La donación será destinada a poblaciones vulnerables dentro del programa "Tejido social".

(ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León). La donación será destinada a poblaciones vulnerables dentro del programa "Tejido social". En unas estaciones del Metro de la Ciudad de México , se proyectaron un video dedicado a J-Hope por su cumpleaños número 27.

, se proyectaron un video dedicado a J-Hope por su cumpleaños número 27. Otro proyecto muy importante, fue el "all kill" para el mixtape del Idol "Hope World" en México.

El ARMY mexicano llevó a cabo un festejo sin precedentes para el rapero surcoreano...¿qué harán cuando BTS venga a México para ofrecer un concierto?