¿Por qué el actor Mauricio Islas fue vetado hace unos años de Televisa?

Mauricio Islas charló con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", que se transmite por Imagen Televisión. Durante la entrevista el actor recordó el veto que tiene en Televisa. De acuerdo con Mauricio, hace unos años en la televisora existía una "pirámide" que ubicaba a los actores según los horarios en que tenían éxito con el público: "era como ibas subiendo tu trabajo, tu estatus, trabajar a las nueve de la noche y tener novelas exitosas era importante".

Mauricio Islas contó que tras formar parte de la telenovela "Amor real", tuvo un encuentro con los altos ejecutivos de Televisa, donde les expresó sentir que su trabajo había dado un brinco y deseaba estar en el grupo de los actores mejor pagados. El actor manifestó que al estar en ciertos horarios en la televisora, también incidía en el salario que se percibía.

Tras esta petición de Mauricio Islas, surgió un fuerte conflicto con Televisa que lo llevó a ser vetado. Aunque Gustavo Adolfo Infante trataba de sacarle más información al respecto, el actor no quiso profundizar en el tema porque no sabe "qué pueda pasar mañana, seguimos (vetados) creo".

Desafortunadamente no nos logramos poner de acuerdo, en particular con un ejecutivo de ahí, las circunstancias no se pusieron fáciles. Era un momento de decisión, quedarme en algo que yo no creía que era justo por lo que venía haciendo, lo que decían los números, los ratings, respeté las decisiones y los puntos de vista y eso me llevó a tomar una decisión.

Toda esta situación se salió de control y hubo una demanda de por medio. "A mí en algún momento se me dijo: 'vete de Televisa', después ya no, hay rumores de que Televisa me demandó. Fueron cuatro años, duro, nos dimos con todo, en ese momento me sentía seguro de lo que había logrado, fue un golpe fuerte salirme de un lugar donde había trabajado muy a gusto, me la jugué, me fui a Miami y comenzó una nueva aventura".

Tras ser vetado de Televisa, el actor Mauricio Islas inició una nueva etapa en su carrera artística en la cadena hispana Telemundo. El primer proyecto que llevó a cabo en esta televisora fue el melodrana "Prisionera" en 2004, a la que siguieron "Los Plateados", "Amores de mercado", "Decisiones" y "Pecados ajenos".

Mauricio Islas recordó el conflicto con la hija de "El puma"

Y precisamente en la telenovela "Prisionera", Mauricio Islas trabajó al lado de Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez "El puma", quien en aquel entonces acusó al actor mexicano de haber supuestamente abusado de su hija, al enterarse del romance que tenían. El problema era que Génesis aún era menor de edad y esta situación, se convirtió en todo un escándalo que hasta ahora persigue al actor.

Afortunadamente para Mauricio Islas el juicio falló a su favor y se comprobó que la relación con la estadounidense Génesis Rodríguez fue consensuada. "Yo no dormía, estuve siete horas loco, en un closet, me encerré. De repente dije: 'ya no quiero vivir, no quiero saber nada'. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré, cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador", contó en el programa "El minuto que cambió mi destino" sobre esta situación.