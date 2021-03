¿Por qué el actor Polo Morín está molesto e indignado? Alza la voz a favor de la comunidad LGBT+

Leopoldo Morín Garza, mejor conocido como Polo Morín, alzó la voz a favor de la comunidad LGBT+, mostrando su molestia e indignación por la homofobia que se sigue viviendo hoy en día. En un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, dejó muy en claro que jamás participaría en un proyecto donde la discriminación sale a flote.

El actor de cine y televisión Polo Morín manifestó que hay productores que fingen ser aliados de la comunidad LGBT+, pues encontraron "que hay un gran negocio ahí". Sin embargo, de acuerdo con el ex novio del también actor Lambda García, estos productores en realidad "son los primeros en discriminar y fomentar la homofobia en sus producciones".

Al final de tweet Polo Morín fue muy claro con sus palabras, "jamás seré parte de una producción así". Ante estos muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse sobre lo que habría pasado para que el actor originario de Celaya, Guanajuato, publicara este mensaje.

Supuestamente Polo Morín formaría parte de la segunda temporada de "Survivor México", reality show producido por TV Azteca. Varios de sus seguidores han especulado que estas palabras van dirigidas a los productores de este programa de televisión. "¿Por eso le dijiste que no a Hernán Albarenque de entrar a 'Survivor' Polito?", preguntó uno de sus seguidores en Twitter.

Aunque el actor de telenovelas como "Mi corazón es tuyo", "El bienamado", "La reina soy yo" y varias más, no ha dado mayores detalles con respecto al mensaje que publicó en Twitter, sus seguidores le han manifestado su apoyo incondicional. "Polo tienes todo mi apoyo y estoy seguro que es de muchos más también, por favor, danos nombres, que no se quede en las sombras, para no apoyar tampoco esas producciones. Hermosa persona con hermosos valores, eres".

Por otra parte, Polo Morín está más que entusiasmado y contento por el próximo estreno (el 24 de marzo) de "¿Quién mató a Sara?", una serie original de Netflix en la cual interpreta al personaje de José María Lazcano.

¿De qué trata la serie? De acuerdo con la sinopsis de Netflix, tras ser injustamente encarcelado durante 18 años por la muerte de su hermana, Alejandro Guzmán volverá a la vida de la poderosa familia Lazcano para revelar los secretos del pasado y además, vengarse de los responsables de la muerte de Sara. Además de Polo Morín esta serie cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones.