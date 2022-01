¿Por qué el actor y cantante Christian Chávez, integrante de RBD, fue vetado de Premio Lo Nuestro?

El cantante y actor mexicano Christian Chávez de 38 años de edad, uno de los integrantes de la agrupación musical RBD, recordó cuando fue vetado de Premio Lo Nuestro, otorgados por la cadena de televisión estadounidense Univisión a los mejores artistas latinos del año, por apoyar el matrimonio igualitario.

Un fan le envió a través de redes sociales una fotografía de hace varios años, precisamente en una entrega de estos premios, donde usó una playera con la leyenda: "legalize gay, repeal prop 8 now". Ante esto, el actor de "La Casa de las Flores" (serie original de Netflix donde interpretó a Patricio "Pato" Lascuráin), contó la historia de su veto en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram.

Todo ocurrió en el 2009, al poco de tiempo de que la banda RBD se había separado. Christian Chávez y su amigo Christopher Uckermann, fueron invitados a Premio Lo Nuestro para entregar uno de los galardones.

Al salir al escenario, Christian se quitó el saco que portaba para mostrar la playera con el tema del matrimonio gay. "Qué onda mi gente, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, pero justamente esta playera que acaba de postear este fan, me trajo muchos recuerdos".

Dicha prenda de vestir hacía alusión a la proposición 8 (Repeal Prop 8 Now), "que trataba contra la legalización del matrimonio gay en California". El RBD no le avisó a la producción de este evento que usaría esa playera, convirtiéndose por un tiempo en persona non grata para los organizadores de Premio Lo Nuestro.

Decidí quitarme el saco en el momento en que presente el premio junto a Christopher y eso, me costó que me vetaran de los premios durante mucho tiempo.

Hace unos días se dieron a conocer los nominados a Premio Lo Nuestro 2022; la agrupación RBD fue nominada en la categoría "Canción pop del año" por el sencillo "Siempre he estado aquí". Al final de su relató Christian Chávez dijo: "hoy estamos nominados nuevamente, que gran historia ¿no?".

En el 2007 el cantante "salió del clóset" y en varias entrevistas, ha compartido que fue vetado en estaciones de radio y en Televisa, por sus preferencias sexuales.