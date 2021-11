¿Por qué el ex Garibaldi Charly López, odia a su ex esposa Ingrid Coronado? "No es buen ser humano"

El cantante Charly López, una vez más, arremetió en contra de su ex esposa Ingrid Coronado y dejó muy en claro no querer saber nada sobre ella. Aunque no entró en detalles sobre el o los motivos que los llevaron al divorcio en el 2004, el ex integrante de la agrupación musical Garibaldi externó que la madre de su hijo Emiliano, "no es un buen ser humano".

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, el también modelo y empresario mexicano comentó que suele hablar mal de las personas, pero con la también cantante y conductora de televisión Ingrid Coronado, hacía una excepción.

No quiero que me la mencionen, ni quiero tener ningún trato, no la quiero ni ver, no me gusta un ser que no es un buen ser humano, no me gusta.

Charly López e Ingrid Coronado comenzaron una relación amorosa en 1998, cuando formaron parte de Garibaldi; unos meses contrajeron matrimonio ante el embarazo de su hijo Emiliano. Unos años después su historia de amor no terminó de la mejor manera y el divorcio fue inevitable.

En la entrevista para el show de televisión antes mencionado, dijo que Ingrid Coronado (ex conductora del programa "Venga la alegría", no era la persona que creía. En su momento "respeté a la señora", sin embargo, señaló que en la vida hay cosas que no se deben hacer.

"No puedes pasar por encima de las personas, no importándote el cómo yo me pueda sentir o queriendo culpar de cosas que no son".

Su hijo Emiliano tiempo atrás vivía con él, pero cuando Ingrid Coronado se divorció del conductor de televisión Fernando del Solar, tomó la decisión de mudarse con su progenitora para apoyarla. Actualmente padre e hijo están un tanto distanciados.

Aunque Emiliano es uno de los amores de su vida, "en este caso tomó partido y dadas las circunstancias está bien, pero él tiene la decisión de sentarnos para hablar, pero no hemos tenido esa oportunidad, no ha querido".

Hasta el momento Ingrid Coronado no ha comentado nada sobre las fuertes declaraciones de su ex esposo Charly López.