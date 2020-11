¿Por qué el nombre de Geraldine Bazán está involucrado en el escándalo de Eleazar Gómez?

El actor mexicano Eleazar Gómez fue detenido la noche del pasado jueves 5 de noviembre en la Ciudad de México, luego de una supuesta golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela. En medio de este escándalo salió a relucir el nombre de la actriz Geraldine Bazán. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tiene con Eleazar?

Supuestamente Ángel Claude Ortíz, hermano de Geraldine Bazán quien es Licenciando en Derecho, sería el abogado que llevaría la defensa de Eleazar Gómez. Sin embargo, ante las especulaciones la misma Geraldine se encargó de aclarar esta situación. En un comunicado que compartió en las stories de su cuenta en Instagram, manifestó al respecto:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a las especulaciones de la participación de mi hermano en la defensa en el caso de Eleazar Gómez, me veo en la necesidad de aclarar que solo son eso, especulaciones. Tenemos una relación cercana con su familia desde hace muchos años, la presencia de mi hermano fue de carácter personal, con el fin de conocer la situación de Eleazar. Ni tuvo, tiene, ni tendrá alguna participación en su defensa.

Asimismo Geraldine Bazán expresó que su familia estará al pendiente de esta situación que atraviesa Eleazar Gómez, "estaremos muy pendientes de su proceso jurídico como amigos de la familia".

La familia de Geraldine Bazán muestra su apoyo a Eleazar Gómez

Las especulaciones de que el hermano de Geraldine Bazán sería el abogado defensor de Eleazar Gómez, surgieron luego de que la mamá de la actriz, la señora Rosalba Ortíz, acudiera a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para apoyar al actor, a petición de su mamá quien no puede acudir debido a unos problemas de salud. "Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad".

Geraldine Bazán y su hermano Ángel Claude Ortíz. Foto: Instagram @angelclaudeortiz

La señora Rosalba Ortíz llegó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acompañada de su hijo Ángel Claude Ortíz y ante esto, surgieron los rumores de que él sería el abogado de Eleazar Gómez. Ante los medios de comunicación la mamá de Geraldine Bazán manifestó, "hay que saber las circunstancias, esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí, pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero no sabemos las circunstancias, no sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, aquí estamos, que es mi comadre. Su mamá está enferma, no puede venir, pero obviamente que está al pendiente, ella nos acaba de comunicar, yo no estaba enterada, pero ya están ahí atendiéndolo".

De acuerdo a varios portales de noticias del espectáculo, en la audiencia que se tuvo en la fiscalía Eleazar Gómez intentó llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela, sin embargo, esto no evitó que el actor fuera trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; posteriormente se dio a conocer que el juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, además impuso dos meses para la realización de la investigación complementaria. Asimismo el juez determinó vincular a proceso al actor, acusado de violencia familiar equiparada.

A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la modelo de origen peruano Stephanie Valenzuela, rompió el silencio y mencionó como se sentía ante lo ocurrido.

Quiero aprovechar las cámaras porque muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar todo la seguridad para salvaguardar nuestra integridad.

Stephanie Valenzuela llegó a la fiscalía con el rostro cubierto por unos enormes lentes oscuros y un tapabocas que impedían ver el daño en su rostro, producto de las agresiones físicas que aparentemente le ocasionó Eleazar Gómez. "No tengan miedo de denunciar, yo voy a llevar esto por la justicia, las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia".