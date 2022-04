¿Por qué el papá de Thalía detestaba a Laura Zapata? "Me tenía que esconder cuando llegaba"

Las cantantes y actrices mexicanas Laura Zapata y Thalía no son hijas del mismo padre. Laura es hija del deportista, modelo y empresario Guillermo Zapata Pérez de Utrera y de la empresaria Yolanda Miranda Mange, quien unos años después contrajo matrimonio con el científico, escritor y criminólogo mexicano Ernesto Sodi Pallares, y tuvo cuatro hijas más, entre ellas a la protagonista de telenovelas como "Marimar" o "María la del Barrio".

En una entrevista que Laura Zapata, de 65 años de edad y originaria de la Ciudad de México, tuvo con Yordi Rosado, comentó que su padrastro Ernesto Sodi no la quería e incluso, no permitía que ella estuviera junto a su mamá, motivo por el cual, la actriz de cine, teatro y televisión, se fue a vivir con su abuela Eva Mange, quien la crio como a una hija.

"Mi padrastro no me quería", expresó la hermana de Thalía. "Decía: 'a esa niña no la quiero', y bendición del cielo que no me quiso, los padres hacían lo que se les deba la gana y no te explicaban ni te decían, bueno los que a mí me tocaron".

Laura Zapata describió al papá de Thalía como una "persona alcohólica" y "transgresora". Recuerda haberle tenido mucho miedo, "una persona de la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba".

Asimismo, reveló que en casa de su madre no tenía un espacio propio, como una cama o algo así, "me dormía con alguna de mis hermanas cuando me quedaba a dormir, pero cuando escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa no quería respirar, me daba terror, pánico, pavor".

Cabe mencionar que la villana de telenovelas (actualmente, la podemos ver como una de las juezas de "Music Battles México" en TV Azteca), creció con resentimiento hacia su progenitora, ya que no le dio el lugar de hija que le correspondía, todo porque su padrastro la detestaba.

Por otra parte, en la charla que tuvo con Yordi Rosado, para su programa en YouTube, también habló de la buena relación que tenía con sus hermanas Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela, "nos queríamos, nos amábamos, yo las amaba, las adoraba a mis hermanas".

Aseguró haber sido una hermana protectora, "yo fui punta de lanza y siempre las jalaba cuando yo empecé que era muy chica, la primera vez que hice teatro interprete a 'Desdémona de Otelo' a los 14 años en un teatro formal, entonces siempre las invitaba, las llevaba y protegía".