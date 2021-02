¿Por qué el rapero Mingi no formará parte del nuevo comeback de ATEEZ?

La boy band de K-Pop ATEEZ tendrá su esperado comeback el próximo 1 de marzo y recientemente, dieron a conocer la primera fotografía conceptual para su regreso con el EP "Zero: Fever Part.2". Para sorpresa del fandom en dicha foto grupal no aparece el rapero Mingi. A través de un comunicado la agencia surcoreana KQ Entertainment, que lanzó y representa a la banda, informó que el joven Idol no participará en este comeback.

ATEEZ (integrada por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho), tuvo su debut el 24 de octubre del 2018 con el lanzamiento de su mini álbum "Treasure EP.1: All to Zero". Junto con el lanzamiento fueron estrenados los videos musicales para las canciones principales "Treasure" y "Pirate King"; el EP alcanzó la posición número siete en Gaon Albums Chart; el grupo tuvo su debut showcase en el mismo día.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En noviembre de 2020 Mingi hizo una pausa a sus actividades profesionales debido a una ansiedad psicológica. KQ Entertainment compartió con ATINY, nombre que recibe el fandom de ATEEZ, que Mingi interrumpió sus actividades oficiales el pasado mes de noviembre y se ha centrado en un tratamiento de asesoramiento, "se ha sometido a un tratamiento mientras descansaba y actualmente, está recuperando una sensación de estabilidad psicológica en comparación con el momento en que interrumpió sus actividades".

Por lo tanto, antes del lanzamiento de este álbum, hablamos con Mingi, sus padres y su consejero psicológico sobre el estado de su recuperación y la reanudación de sus actividades, y coincidimos en que ha habido muchos progresos gracias al tratamiento psicológico.

Aunque el rapero de 21 años de edad y originario de Incheon, Corea del Sur, ha tenido una favorable recuperación tanto el rapero, sus familia y la agencia, decidieron que se centrará un poco más en su recuperación, ya que todos estuvieron de acuerdo en que regresar cuando su salud no está completamente recuperada, podría causar más preocupación a largo plazo para los demás integrante de ATEEZ, incluido Mingi y para ATINY.

Leer más: El reencuentro de 2NE1 que muchos de sus fans estaban esperando

"Por lo tanto, pedimos su comprensión sobre el hecho de que para estas promociones, ATEEZ promocionará con siete miembros, en lugar de con el grupo completo con los ocho miembros". Asimismo KQ Entertainment manifestó que la grabación de todas las canciones del nuevo álbum "Zero: Fever Part.2", fue terminada antes de que Mingi suspendiera sus actividades como Idol, "por lo que podrán escuchar la voz de Mingi en las canciones".

Pedimos el apoyo de ATINY para que Mingi pueda volver a sus actividades con buena salud y en el futuro, compartiremos un aviso sobre el estado de sus actividades.

100 días desde su última foto, lo extraño bastante y espero que sea feliz, que descanse todo lo que quiera y esté sano, Mingi es mi felicidad entera, saber que quiere mejorar me alegra mucho y estoy tan orgullosa de él �� @ATEEZofficial https://t.co/PHYpek4sIO — shery ♡’s mingi�� (@mingizyy) February 7, 2021

El 29 de julio de 2020 ATEEZ lanzó el EP "Zero: Fever Part.1". Como lo habían realizado con su mini-album "Treasure EP. 3: One to All", el grupo llevó a cabo una votación donde los fans podían votar cual canción iba a ser la principal del álbum. El MV de la canción principal "INCEPTION" fue lanzado en el mismo día y el segundo MV "THANXX" fue lanzado el 23 de agosto.

Leer más: ¡Plegarias escuchadas! Rosé del girl group BLACKPINK tendrá su debut como solista

En septiembre pasado "Zero: Fever Part.1" había vendido más de 347 mil 200 copias físicas en Corea del Sur, lo que lo convierte en el primer álbum de ATEEZ en lograr una certificación de platino en la lista de Gaon Album Chart. Con esa cantidad de ventas de álbumes, la boy band se ha convertido en el segundo grupo de chicos de la cuarta generación del K-pop en alcanzar un millón de ventas totales en su periodo de "novatos".