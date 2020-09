¿Por qué es tendencia en Twitter Luisito Comunica?

Ciudad de México.- El famoso YouTuber, Luisito Comunica, volvió a causar polémica en redes sociales, esta vez, el influencer fue severamente criticado por compartir una fotografía con su novia. En redes sociales, seguidores e internautas comenzaron a señalar que era "machista", por lo que se volvió tendencia en Twitter, a continuación te contamos por qué.

Resulta que Luisito Comunica compartió una foto con su novia, en ella se puede ver al Youtuber mostrando una botella de mezcal y a su novia Arianny Tenorio de espaldas. La polémica se generó por culpa de la botella que Luisito mostraba sonriente, ya que en ella se podía leer “Mezcal, tus nalguitas serán mías".

Inmediatamente en las redes sociales, los usuarios comenzaron a criticar al influencer y dieron algunas razones por las que Luisito Comunica debería de ser cancelado desde hace algún tiempo.

“¿Hasta ahora, se dieron cuenta de que Luisito Comunica no es gracioso?” “El tipo es asqueroso”; “¿Luisito mostrando su lado machista otra vez?¡Qué raro! ”; “Cuando crees que tu novia es de tu propiedad” entre otros mensajes más eran los que inundaron las redes sociales criticando al famoso youtuber.

Luisito salió a dar la cara después de la polémica, y pidió disculpas por haber subido esta fotografía.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar.” escribió el influencer en su cuenta de Twitter.

Añadió: “Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico.”

