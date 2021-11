¿Por qué está en coma Carmen Salinas? Maribel Guardia y otros famosos unidos en oración

Gustavo Briones, sobrino de la actriz Carmen Salinas, comentó en una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, que su tía estaba grave y que no estaba en coma inducido, "está en coma natural, sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma".

De acuerdo con los familiares de la ex Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) , su estado de salud es delicado. La noche del pasado miércoles luego de cenar en su hogar, se fue a su habitación a ver una telenovela. Posteriormente fue encontrada desmayada.

La cantante Gloria Trevi también se unió a la cadena de oración por la salud de Carmen Salinas . La intérprete de temas como "Zapatos viejos" y "No querías lastimarme", describió a su comadre como una mujer fuerte, valiente y llena de amor, "me uniré a las oraciones por tu pronta recuperación".

Que mujer tan adorable, maestra de vida y amiga incondicional, hoy le ruego a Dios por su salud, te quiero Carmen, muchos rezamos por ti amiga, no estás sola, Dios contigo.

Carmen Salinas y Maribel Guardia han tenido a lo largo de los años divertidas conversaciones, han derramado lágrimas al recordar a su fallecido hijo y además está agradecida por "los tamalitos y tacos que me mandaba al camerino".

